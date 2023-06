US-Wetterexperte über den Kasseler Sturm: „Sieh dir das dann, wow!“

Von: Bastian Ludwig

Das schwere Unwetter vom Donnerstag hat Kassel besonders stark getroffen. Sogar in den USA wurde das Phänomen vom Experten unter die Lupe genommen.

Kassel – Als am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Superzelle auf Kassel traf, war Nate Snyder aus den USA live dabei. Auf seinem Youtube-Kanal „N8 Snyder“ kommentiert und analysiert der junge Mann aus Pennsylvania seit einigen Jahren extreme Wetterphänomene – vornehmlich in den USA.

Am Donnerstag widmete Snyder seinen Livestream ausnahmsweise Deutschland. Denn dort hatte sich ein mächtiges Unwetter zusammengebraut. Seinen 40.000 Abonnenten und viele weiteren, die seinen 4,8 Millionen Mal aufgerufenen Kanal verfolgten, teilte er zu Beginn mit: „Es könnte wirklich interessant sein, zu beobachten, was dort passiert.“

Zehn Stunden lang verfolgte Snyder den Verlauf der Gewitter vom äußersten Westen Deutschlands bis zum Osten. Radarbilder sowie Videos und Fotos von Webcams und Sturmjägern machten das Unwetter auch für jene erlebbar, die weit davon entfernt waren.

Unwetter in Kassel: US-Wetterexperte kritisiert europäische Warnsysteme

Ab Stunde vier seines Livestreams gilt Snyders ganze Aufmerksamkeit Kassel und den umliegenden Orten wie Vellmar und Hann. Münden. „Look at this, wow!“ (zu dt. „Sieh dir das an, wow!“), entfährt es ihm beim Blick auf die Radarbilder. Schwere Regenfälle, extrem zerstörerischer Wind und eine gewaltige Menge Hagel seien zu erwarten. Auch Tornados seien möglich, so Snyder. Die Leute sollten von den Fenstern wegbleiben, denn diese könnten vom Hagel zerschlagen werden.

Wetterexperte aus Pennsylvania analysiert Gewitter über Kassel: Nate Snyder widmete am Donnerstag seinen Livestream dem Unwetter über Deutschland. © privat

Snyder bittet seine „Guys“ (zu dt. Leuten), auf sich aufzupassen. Sie sollten keine überfluteten Straßen befahren und in solchen Fällen lieber umkehren, um sich eine höhere Position zu suchen. Angesprochen sind vor allem die Sturmjäger, von denen offenbar eine ganze Menge seinen Kanal verfolgen und ihn auch mit Material beliefern. So ist etwa ein Video aus Kassel zu sehen, bei dem tischtennisballgroße Hagelkörner auf einem Parkplatz niedergehen und daraufhin zahlreiche Alarmanlagen der Fahrzeuge anspringen.

Während die Superzelle über Nordhessen tobt, kommt Snyder immer wieder auf die Region zu sprechen. Mehr als eine Stunde lang analysiert er die Bewegungen und Entwicklungen des Gewitterkomplexes. Mehrfach rät er den Europäern, ihre Radar- und Warnsysteme zu verbessern. In Nordamerika gebe es bessere Systeme.

Leuchten über Kassel: War es ein Kugelblitz?

In einem Interview mit dem Fernsehsender „Fox 5 New York“ hatte Snyder einst seine Motivation geschildert. Schon als 17-Jähriger habe er den Youtube-Kanal gestartet, weil er sich für Radarbilder und ihre Bedeutung interessiert habe. Ziel sei es, möglichst schnell und exakt die Betroffenen vor Stürmen zu warnen. Es gehe darum, Menschenleben zu retten.

Leuchten über Kassel: War es ein Kugelblitz? © privat

Zudem macht im Internet ein Video die Runde, das einen Kugelblitz über Kassel zeigen soll. Carsten Schiron, der das Video am Donnerstag etwa acht Minuten nach dem Unwetter von der Heinrich-Schütz-Allee in Blickrichtung Dönche und Brasselsberg aufgenommen hatte, ist sich jedenfalls sicher.

Beim Deutschen Wetterdienst will man sich nicht festlegen. Es könnte ein Kugelblitz gewesen sein, heißt es. Allerdings seien auch andere Erklärungen denkbar. (Bastian Ludwig)

Das Video zum vermeintlichen Kugelblitz