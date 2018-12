Wenn Ole groß ist, wird er Suchhund der DRK Rettungshundestaffel Kassel-Wolfhagen

Gerade einmal elf Wochen ist Golden Retriever Ole auf der Welt. Vieles ist ihm noch unbekannt. Seine Zukunft aber ist schon geplant: Ole wird Suchhund der DRK Rettungshundestaffel Kassel-Wolfhagen.

Mit einem Kuscheltier in der Schnauze tappt Ole durch den Flur des Deutschen Roten Kreuzes in Kassel, immer wieder legt er sich auf seine blaue Kuscheldecke, um gleich im nächsten Moment aufzuspringen: Der elf Wochen alte Welpe ist neugierig, schnuppert sich von einer Ecke in die nächste. Wenn er groß ist, wird er Suchhund der DRK Rettungshundestaffel Kassel-Wolfhagen.

Sein Herrchen Rainer Krummel (59) bildet ihn dazu aus. Künftig werden die beiden als Team nach vermissten Personen suchen. Bis es tatsächlich soweit ist, werden aber noch zweieinhalb bis drei Jahre vergehen. „Wir lassen das langsam angehen“, sagt Krummel. Erstmal soll Ole Welpe sein, er nimmt nur spielerisch am Training teil.

Als reinrassiger Jagdhund eignet sich der Golden Retriever gut als Suchhund, erklärt Krummel. „Jagdhunde bringen geschossenes Jägerwild zurück – das machen wir uns zunutze.“ Denn die Aufgaben eines Suchhundes sind ähnlich: Suchen, Finden, Anzeigen.

Verbeller, Rückverweiser oder Bringsler?

Es gibt verschiedene Wege, wie ein Hund bemerkbar macht, dass er eine vermisste Person gefunden hat. Es gibt sogenannte Verbeller, Rückverweiser und Bringsler. Ein Verbeller sucht eine Person, findet sie und bellt. Der Rückverweiser dagegen kommt zurück zu seinem Herrchen und macht ihm deutlich, dass er jemanden gefunden hat – zum Beispiel, indem er seine Hand mit der Schnauze berührt. Der Bringsler wiederum trägt während der Suche ein Halsband, an dem eine Beißwurst befestigt ist. War seine Suche erfolgreich, läuft er mit dem Bringsel im Maul zum Hundeführer zurück und führt ihn zur vermissten Person.

Ob Ole zum Verbeller, Rückverweiser oder Bringsler ausgebildet wird, wird sich noch zeigen. Das machen die Hundeführer vom Wesen des Hundes abhängig. Bellt ein Hund gern, wird er logischerweise Verbeller.

Eins ist jedoch jetzt schon klar: Ole wird ein Flächensuchhund. Das heißt, er bewegt sich frei und sucht nach menschlichem Geruch – das Gebiet, in dem er sucht, wird von Herrchen Rainer Krummel eingegrenzt.

In der Ausbildung lernen die Hunde, nach liegenden, sitzenden oder hockenden Menschen zu suchen. Diese Unterscheidung ist wichtig, damit die Tiere ihren Herrchen keine Helfer, die bei jedem Einsatz vor Ort sind, anzeigen.

Als Ole das erste Mal seine Kenndecke - eine Weste für Suchhunde - trägt, ist ihm das nicht geheuer. Er schaut immer wieder auf seinen Rücken und wirkt irritiert. In ein paar Jahren soll das anders sein. Wenn er seine Kenndecke dann trägt, weiß der Hund, dass er jetzt arbeiten muss.

+ Ist sehr neugierig: Golden Retriever Ole. © Wenzel

Übrigens wird jede Suchaktion, zumindest für den Hund, positiv abgeschlossen. Findet die Hundestaffel eine vermisste Person nicht, versteckt sich ein Teammitglied und lässt sich finden. Als Belohnung gibt es ein Leckerli für die Hunde.

Ole lebt seit drei Wochen bei Rainer Krummel, seiner Frau Martina und deren achtjähriger Hündin Bärbel in Immenhausen. Der Welpe soll nun erst einmal seine Umgebung kennenlernen, sich an Menschen und fremde Geräusche wie Autos gewöhnen. Danach steigt er ins Training der Suchhunde ein.

Das muss ein Hund mitbringen, um Suchhund zu werden

Und was muss ein Hund mitbringen, damit er Teil einer Rettungshundestaffel werden kann? Die Schnauze muss, wie bei Golden Retriever Ole, nach vorne abstehen. „Da sitzen die Riechorgane mit den Rezeptoren drinnen“, erklärt Krummel. Außerdem müssen die Hunde lauffreudig sein und sowohl mit Menschen als auch mit anderen Hunden auskommen. Ob Hündin oder Rüde ist egal, die Größe muss stimmen, sagt Krummel. Zu kleine Hunde eignen sich meist nicht so gut, weil sie nicht weit laufen können. Große und schwere Hunde könnten ein Problem werden, wenn sich der Hund verletzt: „Der Hundeführer muss seinen Hund tragen können.“

Deshalb wird die Rettungshundestaffel gerufen

Der Einsatz der ehrenamtlichen Rettungshundestaffel ist gefragt, wenn Personen vermisst werden und die Polizei diese in einem bestimmten Gebiet vermutet. So fahren Herrchen und Hunde beispielsweise raus, wenn Menschen einen Suizidversuch ankündigen oder Schüler abgehauen sind. Auch nach Verkehrsunfällen folgen Einsätze der Staffel – denn es kommt vor, dass nicht alle Personen, die an einem Unfall beteiligt waren, auffindbar sind. Etwa 15 Einsätze hat die Rettungshundestaffel im Jahr.

17 Männer und Frauen sowie 26 Hunde gehören der DRK Rettungshundestaffel Kassel-Wolfhagen an, darunter sind Schäferhunde, Border Collies, Australian Shepherds und Golden Retriever. Rainer Krummel arbeitet seit 1992 mit Rettungshunden, über Umwege ist er vor 20 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz gelandet.