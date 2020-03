Wir gehen für Sie einkaufen!

Sie sorgen sich um sich und Ihre Familie - haben ein unsicheres Gefühl, wenn Sie an die langen Schlangen und Menschenmassen im Supermarkt denken? Dann sollte dieser Service fest im Telefonbuch gespeichert werden.

Mein-Einkaufsservice.de bietet in Kassel und Umkreis von bis zu 20 km den Einkaufsservice bis vor die Tür an. Nach nur einem Anruf oder Zusendung Ihrer Einkaufsliste geht Ihr Einkauf unkompliziert und einfach los – nur für einen monatlichen Servicebetrag können Sie sooft einkaufen und den Service nutzen wie Sie es brauchen.

Ihr Einkaufsheld und Ihre Einkaufsliste

Der Einkaufsheld kauft in Ihrem Wunschsupermarkt genau die Produkte ein, die Sie einfach am Telefon bestellt haben. Wenn Sie wünschen können Sie den Einkaufsheld auch während des gesamten Einkaufs am Telefon verfolgen und mit ihm sprechen. Sie entscheiden, was der Einkaufsheld in Ihren Einkaufswagen tut.

Sauberkeit und Hygiene

Die Einkaufshelden von Mein-Einkaufsservice.de tragen beim Einkauf stets eine Atemschutzmaske und immer neue Einwegschutzhandschuhe, um Ihnen den Einkaufsservice so sicher zu machen wie es nur geht.

Hamsterkäufe sind unsolidarisch

Die meisten Hamstereinkäufe haben einen Zweck -> Sie möchten einmal ganz viel und ganz groß einkaufen, um den nächsten Besuch im Supermarkt so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Fakt ist aber: Die aktuelle Lage ist eine ganz besondere und niemand weiß wie lange es noch andauern wird. Was aber sicher ist, die Hamstereinkäufe nehmen immer mehr zu und die damit verbundenen Schlangen im Supermarkt werden dadurch immer länger. Unabhängig davon, reicht oftmals die Ware schon nicht mehr für alle aus – weil – nicht soviel gekauft wird wie gebraucht, sondern soviel wie getragen werden kann.

+ Ihr Einkauf bis vor Ihre Tür

Ihnen wird sowohl das Einpacken als auch das tragen bis vor die Tür abgenommen. Sie rufen an, geben Ihren Einkaufszettel durch und Ihr Einkauf kommt noch am selben Tag verpackt in umweltfreundliche Papiertüten zu Ihnen. Ganz egal wie oft Sie den Einkaufsservice nutzen – Sie zahlen nur einmal einen Monatsbeitrag und können unbegrenzt den Service nutzen. Die Übergabe von Ihren Einkaufstüten geschieht natürlich auch kontaktlos. Der Einkaufsheld legt Ihren Einkauf an Ihre Tür und nimmt anschließend den empfohlenen Sicherheitsabstand von 2 Meter, damit Sie maximal geschützt und unbesorgt Ihren Einkauf ins Haus tragen können.

Zahlungsmöglichkeit

Um den Bezahlvorgang so hygienisch sauber wie möglich zu gestalten, empfehlen wir mit Ihrer EC-Karte Ihren Einkauf bei dem Einkaufshelden zu zahlen.

Getränke und Leergut

Die Einkaufshelden liefern Ihnen auch größere Mengen an Getränkekisten und tragen es Ihnen bis vor die Tür. Sollten Sie Leergut haben, geben Sie es dem Einkaufshelden gerne mit. Das Pfand wird auf der Stelle berechnet und kann sowohl ausgezahlt als auch Ihrem Einkauf entgegen gerechnet werden.

Apothekenfahrten

Sind wir auf dem Weg Ihren Einkauf zu liefern? Dann bringen wir Ihnen gerne auch Medikamente mit oder entsorgen Ihre pfandfreien Flaschen z.B. Wein usw.

Jetzt Mitglied werden!

Damit der versprochene Mein-Einkaufsservice.de Service: HEUTE BESTELLEN – HEUTE GELIEFERT BEKOMMEN, eingehalten werden kann, kann leider nur eine begrenzte Anzahl an Neukunden aufgenommen werden.

Alle Neukunden können sich als Mitglied für eines der drei Angebotenen Sparpakete entscheiden:

+ Sie haben Fragen oder Wünsche? Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Internet: www.Mein-Einkaufsservice.de

Tel. (0561) 920 215-80

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.