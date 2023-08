Schock in Kleingartenanlage: Grillhütte brennt „in voller Ausdehnung“

Blaulicht

Hohe Flammen schießen am Samstagmorgen durch einen Kleingartenanlage in Kassel. In einer Grillhütte bricht ein Feuer aus.

Kassel – Mitten in der Nacht schießen die Flammen durch die Kleingartenanlage in Kassel: Gegen 3.50 Uhr ist im Stadtteil Wolfsanger ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr Kassel am Samstagmorgen (5. August) mit.

Demnach „brannte eine Grillhütte in voller Ausdehnung“, zudem hätten die Flammen bereits auf einen Bauwagen und einen Lagerschuppen übergegriffen. „Unter Einsatz von zwei Strahlrohren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden“, schreibt die Feuerwehr Kassel in ihrem Einsatzbericht. Nach zwei Stunden sei das Feuer gelöscht und der Einsatz beendet gewesen.

+ In einer Kleingartenanlage brennt eine Grillhütte in voller Ausdehnung. © Feuerwehr Kassel

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, ebenso die Schadenshöhe. Im Einsatz war der Löschzug der Berufsfeuerwehr der Feuer- und Rettungswache 1, die Freiwillige Feuerwehr Kassel-Wolfsanger sowie ein Rettungswagen. (esa)

