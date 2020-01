Bäckerei in Kassel ausgeraubt:  Polizei sucht Zeugin,die eine Kreppel aß

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen eine Bäckerei im Kasseler Stadtteil Wesertor überfallen. Die Polizei sucht eine Zeugin.

Update, 07.01.2020, 16.46 Uhr: Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz soll die jüngere Frau während des Überfalls an einem Tisch in der Bäckerei gesessen und einen Kaffee und eine Kreppel verzehrt haben. Die Ermittler der Kripo bitten diese bislang unbekannte Frau, sich zu melden.

Zudem erhoffen die Polizisten weiterhin, Hinweise auf den Täter aus der Bevölkerung zu bekommen. Wie sich herausstellte, könnte sich der Räuber vor der Tat möglicherweise mit einer zweiten Person, eventuell einem Komplizen, in der Hartwigstraße nahe der Bäckerei aufgehalten haben.

Es soll sich um einen etwa 1,85 Meter großen Mann mit schmaler Statur gehandelt haben, der eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine blaue Jeans sowie weiße Turnschuhe trug.

Der Unbekannte hatte die Bäckereifiliale am Sonntag gegen 10.20 Uhr betreten, eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse geraubt. Anschließend flüchtete der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Täter vom Geschäft nach rechts in Richtung Weserspitze.

Die Kundin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 zu melden.

Erstmeldung, 05.01.2020, 12.50 Uhr: Der Täter betrat am Sonntag gegen 10.20 Uhr den Verkaufsraum der Bäckerei-Filiale in der Hartwigstraße in Kassel. Er bedrohte die Angestellten mit einem Messer und zwang ihn so zur Herausgabe des Bargeldes.

Mit seiner Beute in unbekannter Höhe gelingt dem Unbekannten die Flucht in Richtung Weserspitze, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Der Mann trug nach Polizeiangaben eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen sowie schwarze Handschuhe. Er soll 1,85 Meter groß gewesen sein und habe eine schmale Statur gehabt.

Er habe eine schwarze Softshell-Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen. Der Mann habe mit ausländischem Akzent gesprochen. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Weserspitze.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0561/9100.

