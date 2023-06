Kassel ist Wohnmobil-Hochburg

Von: Axel Schwarz

Teilen

Hier herrscht immer Betrieb: Der separate Wohnmobilstellplatz gegenüber von Kassels Campingplatz nahe der Damaschkebrücke. © Kassel Marketing

Bei der Dichte an Reisemobilen ist Kassel unter den Top Ten von Deutschlands Städten. Obwohl die Gesamtzahl angemeldeter Pkw leicht gesunken ist, legte der Bestand an Wohnmobilen weiter zu.

Kassel – Die Menschen in Kassel pflegen offenbar eine besonders ausgeprägte Liebe zum Wohnmobiltourismus. Was die Dichte der rollenden Freizeitheime betrifft, liegt die Nordhessenmetropole auf Platz 9 unter Deutschlands 50 größten Städten – gleichauf mit den Münchnern, die Gardasee und Alpen als Womo-Ziele gewissermaßen vor der Haustür haben.

In Kassel kommen auf 1000 zugelassene Pkw fast 19 Wohnmobile, von denen es insgesamt 1720 im Stadtgebiet gibt. Wie in ganz Deutschland sind die Reisemobile weiter im Aufwind: Gegenüber dem Vorjahr nahm der Bestand in Kassel noch einmal um 5,8 Prozent zu, während die Zahl zugelassener Autos (gut 91.000) sogar minimal zurückging.

Im Schnitt werden in Deutschland 15,76 Wohnmobile pro 1000 Pkw zugelassen. 34,6 pro 1000 sind es in Freiburg, das somit als Wohnmobil-Hauptstadt unter Deutschlands Städten gelten kann. Auf den nächsten Plätzen folgen Kiel und Lübeck. Das Ranking zur Wohnmobildichte wurde zum dritten Mal von der Verbraucherkanzlei Goldenstein Rechtsanwälte erstellt, die dafür Daten des Kraftfahrtbundesamtes ausgewertet hat.

Dabei traten auch statistische Merkwürdigkeiten zutage. So hat sich in Wiesbaden die Zahl zugelassener Wohnmobile binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt. Das liegt aber laut den Autoren nicht allein an der Reisemobilverrücktheit in Hessens Landeshauptstadt, sondern daran, dass zwei Wiesbadener Fahrzeugvermieter in kurzer Zeit ziemlich viele Wohnmobile dort angemeldet haben.

In Kassel sind die rollenden Heime nicht nur bei Einwohnern überdurchschnittlich beliebt. Auch Wohnmobilisten von außerhalb steuern die documenta- und Welterbestadt gerne an und finden auf dem städtischen Camping- und Wohnmobilplatz an der Fulda nahe der Damaschkebrücke besonders idyllische Bedingungen vor.

Auf den 90 parzellierten Standplätzen auf dem Campinggelände seien mittlerweile ebenso viele Wohnmobile wie Caravan-Anhänger anzutreffen, heißt es vom Betreiber Kassel Marketing: Klassische Zelttouristen würden zunehmend weniger. Wer im Wohnmobil auf der Durchreise nur einen kurzen Zwischenstopp in Kassel einlegt, findet auf der gegenüberliegenden Seite der Giesenallee 20 weitere spezielle Wohnmobilplätze vor. Dort kann man rund um die Uhr an einem Bezahlterminal einchecken, Wasser zapfen und Abwasser entsorgen. Auch den hier parkenden Wohnmobilisten steht die erst 2021 fertiggestellte, brandneue Infrastruktur des Campingplatzes zur Verfügung.

Dort läuft die Saison seit dem 24. März, der separate Wohnmobil-Stellplatz ist das ganze Jahr hindurch benutzbar. Selbst im Wintermonat Januar wurden dort laut Kassel Marketing gut 100 Übernachtungen gezählt, im März bereits das Dreifache. Bis einschließlich April – neuere Zahlen gibt es noch nicht – haben Wohnmobilfans 1040 Mal in Kassel übernachtet.

Im vergangenen documenta-Sommer waren die Stellplätze auf dem Campinggelände häufig komplett ausgebucht; etwa ein Viertel aller Gäste – ob mit Wohnmobil, Zelt oder Caravan – kam aus dem Ausland. Vorausgegangen waren zwei Jahre mit Corona-Beschränkungen. 2019, im letzten Jahr vor Pandemiebeginn, wurden insgesamt 21.500 Übernachtungen auf Kassels Campinggelände gezählt.

Für diese Saison, so Lars Reichert von Kassel Marketing, rechnen die Betreiber mit höheren Zahlen – und auch mit nochmals höherem Zuspruch von Wohnmobiltouristen.