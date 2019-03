Jugendliche mit Schranke in Wehlheiden festgenommen - Polizei sucht Zeugen

In Wehlheiden wurden drei junge Männer, die eine abgebrochene Schranke dabei hatten, vorläufig festgenommen. Drei weitere Personen waren vor der Kontrolle geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz hatte eine Streife des Reviers Süd-West die Sechsergruppe mit der Schranke in der der Nacht zum 2. März gegen 1.30 Uhr in der Virchowstraße/Ecke Bergmannstraße entdeckt. Die Polizisten wollten die Personen kontrollieren. Drei der sechs waren daraufhin sofort in Richtung Kohlenstraße geflüchtet. Die drei übrigen jungen Männer (17 und 18 Jahre alt) nahmen die Beamten noch an Ort und Stelle fest. Zudem stellte die Streife die etwa 2,70 Meter lange, offenkundig irgendwo gewaltsam abgebrochene Schranke sicher. Bei einer Absuche des Nahbereichs konnten sie die Herkunft der Schranke nicht klären.

Die Ermittler des K 35 bitten aus diesem Grund nun Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft der Schranke oder die bislang unbekannten drei weiteren jungen Männer geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.