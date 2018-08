Montag startet Vorverkauf: Kassel lädt für 1. September zur Museumsnacht ein

Kassel. Den Termin vormerken und am Besten gleich Tickets sichern: Nach der Pause im documenta-Jahr findet am 1. September die 16. Auflage der Kasseler Museumsnacht statt.

47 Museen und Kultureinrichtungen werden an diesem Samstag zwischen 17 und 1 Uhr zum Besuch einladen. Das Programm, das Kulturdezernentin Susanne Völker und die Partner der Stadt Kassel am Donnerstag im Landesmuseum vorstellten, umfasst mehr als 350 Veranstaltungen. Es reicht von Rundgängen über Theater, Performance und Live-Musik bis zur Mitmachaktion für Kinder.

Das Motto

Das Motto der Nacht lautet „Augen auf!“. Es gehe darum, Neues in der Kasseler Kulturlandschaft zu entdecken, und Altbekanntes wiederzuentdecken, meinte Völker. Die Einrichtungen hätten ihr gesamtes Programm oder einzelne Veranstaltungen darauf abgestimmt. Die Gemäldegalerie Alte Meister im Schloss Wilhelmshöhe etwa warnt zu „Augen auf! beim Kunstkauf“. Die Graphische Sammlung reicht Lupen zum Betrachten der druckgrafischen Werke. Im Museum für Sepulkralkultur werden Menschen aus Afghanistan ihre Geschichte erzählen und wird eine Gruppe kurze Figurentheaterstücke aufführen. Im Fridericianum wird zeitgenössische thailändische Kunst ausgestellt und zu einer Diskussion zum Thema „Wem gehört die documenta?“ einladen.

Die Neuheiten

Die Museumsnacht will nach Völkers Angaben das kulturelle Erbe mit der Gegenwart sowie die etablierten Museen mit den Galerien und jungen Initiativen der freien Szene verbinden. Neu – besser: wieder – bei der Museumsnacht dabei ist das sanierte Landesmuseum. Ein „absolutes Novum“ sei das neue Videothekenmuseum im Schillerquartier, das der ältesten Videothek Deutschlands ein lebendiges Denkmal setze. Erstmals dabei ist auch der sanierte Messinghof in Bettenhausen, Nordhessens ältestes Industriedenkmal und Schmiede der Herkulesstatue. Besonderheit am Rande ist ein Shuttle-Service der regionalen ADAC-Oldtimervereine: Sie fahren die Besucher mit ihren automobilen Raritäten von sechs Haltepunkten aus von Museum zu Museum.

Die Kombi-Tickets

Der Vorverkauf für die Museumsnacht beginnt am Montag, 6. August. Tickets gibt’s zum Preis von neun Euro (ermäßigt sechs Euro) unter anderem in allen teilnehmenden Museen. Das Ticket berechtigt am 1. September zum Besuch aller Einrichtungen sowie zur Fahrt mit Bussen, Bahnen, Regiotrams und Regionalzügen im gesamten NVV-Gebiet von 13 Uhr bis Betriebsschluss.

www.museumsnacht.de