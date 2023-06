Kassel: 2000 Menschen bei Weißer Nacht im Bergpark Wilhelmshöhe

Bergpark Wilhelmshöhe

+ © Malmus, Pia Sie genossen den Abend: (von links) Peter und Karin Weißenborn sowie Birgit und Klaus Koschella. © Malmus, Pia

2000 Besucher kamen am Samstagabend zur Weißen Nacht vor das Schloss Wilhelmshöhe und genossen den schönen Sommerabend.

Kassel – Der Abschluss war gigantisch und rundete diesen schönen Sommerabend vor dem Schloss Wilhelmshöhe ab. Die Besucher, die größtenteils in weißer Kleidung an diesem Abend ausgegangen waren, hatten sich gegen 23.45 Uhr auf der Wiese vor dem Schluss versammelt, um die Lasershow der Weißen Nacht verfolgen zu können.

Es war spektakulär, was den Menschen rund 15 Minuten bis Mitternacht geboten wurde, eine eindrucksvolle Show mit Laser, Lichteffekten und Nebelschwaden. Besser und adäquater hätte man den zehnten Jahrestag der Ernennung des Bergparks als Weltkulturerbe eigentlich gar nicht feiern können.

Schätzungsweise 2000 Menschen waren ab 18.30 Uhr in den Bergpark gekommen, um in Liegestühlen vor dem Schloss zu chillen, ein leckeres Picknick zu machen, unter Palmen ein Getränk vom Cocktailstand zu genießen, sich einen Blumenkranz zu binden, zu spielen, zu tanzen oder eine Führung mitzumachen. Alle Führungen, ob drinnen oder draußen, seien ratzfatz ausgebucht gewesen, so Lena Pralle, Sprecherin von Hessen Kassel Heritage.

„Kassel lebt wieder“, sagte Birgit Koschella, die es sich mit ihrem Mann Klaus sowie Karin und Peter Weißenborn in vier Liegestühlen gemütlich gemacht hatte. Alle vier ganz in Weiß, alle vier mit Hut. Tagsüber habe man noch Wasserschäden im Haus bekämpft. „Jetzt sind wir froh, dass wir hier sein können“, so Birgit Koschella. Auf Führungen werde man an diesem schönen Abend verzichten. „Wir genießen und gucken“, sagte Karin Weißenborn. Es gab einiges zu sehen.

Hingucker waren zum Beispiel Marlene von Reichenbach und Raschida Reggami, die selbst geflochtene Blumenkränze trugen. Die beiden Frauen aus Kassel haben sich erst vor drei Wochen beim Spazierengehen im Bergpark kennengelernt. Und sofort verstanden und angefreundet. „Wir sind wie ein Herz und eine Seele“, so Reggami. „Manchmal passt es sofort“, so von Reichenbach.

Am Samstagabend passte irgendwie alles. Sylvi Lehmann aus der Schweiz und Tanja Wriebe aus Kassel amüsierten sich zum Beispiel beim magnetischen Tischfußball. Insgesamt waren neun Holzspielzeuge auf der Wiese aufgebaut worden, die in der Dunkelheit auch leuchteten. Alwin Webel erklärte die Spielregeln an den verschiedenen Stationen. „Unser Ziel ist es, dass auch noch Kommunikation außerhalb von Computern stattfindet. Die Menschen reden hier miteinander und lachen auch.“

+ Gigantischer Abschluss: Gegen 23.45 Uhr startete die Lasershow vor dem Schloss Wilhelmshöhe. © PIA MALMUS

Andere tanzten. Vor der Halle des Sokrates, wo ein DJ auflegte, oder mit Kopfhörern auf den Ohren auf der Rückseite des Schlosses. Mit einem wunderbaren Blick auf die Stadt.

Hessen Kassel Heritage sorgte aber nicht nur für ein tolles Programm. Wer mit dem Rad oder E-Bike in den Park gekommen war, konnte dieses erstmals an einem bewachten Rad-Parkplatz neben dem Schloss abgeben. Kostenfrei. Das sollte Schule machen. (use)