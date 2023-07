Zwischen Lkw und Straßenbahn: Schwerer Unfall auf dem Holländischen Platz in Kassel

Von: Niklas Hecht

Auf dem Holländischen Platz in Kassel kommt es am Montag zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw. Die Strecke ist aktuell in beide Richtungen gesperrt

Kassel - Schwerer Unfall in Kassel: Wegen einer Kollision eines Lkw mit einer Straßenbahn der Linie 1 an der Haltestelle Holländischer Platz am Montag (3. Juli) gegen 10.40 Uhr ist die Strecke für Straßenbahnen und RegioTrams derzeit in beide Richtungen gesperrt. Das teilte die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) am Vormittag mit. Nach den bisher vorliegenden Informationen der KVV wurden bei dem Unfall mehrere Personen verletzt. (nhe)

Weitere Informationen folgen.