In den Schritt gefasst: Unbekannter belästigt Frau in Kassel

Eine Frau ist am Montagabend in der Bosestraße (Südstadt) von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Der Mann soll sie in den Schritt gefasst haben.

Die Frau erstattete am Dienstag Anzeige. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz war die Frau am Montag gegen 20.30 Uhr an der Haltestelle Auestadion aus dem Bus gestiegen und anschließend die Bosestraße zu Fuß in Richtung Ludwig-Mond-Straße gegangen.

In der Nähe sei sie verabredet gewesen. Ab dem Parkplatz des Getränkemarktes Aschoff sei ihr ein Unbekannter gefolgt, der sie einige Meter weiter eingeholt habe, sie dann bedrängte und ihr mehrfach in den Schritt fasste. Sie habe sich allerdings an dem Mann vorbeidrängeln und weitergehen können, woraufhin dieser sie nicht weiter belästigt habe.

Beschreibung:Der Täter hat eine normale Statur, etwa 35 Jahre alte, 1,70 bis 1,75 Meter groß, südländisches Äußeres, insgesamt dunkle Kleidung, dünne Jacke, Wollmütze, rundes Gesicht, Dreitagebart, verquollene Augen, Bierflasche in der Hand.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.

Erst kürzlich wurde eine Frau auf der Ludwig-Mond-Straße unsittlich berührt. Sie setzte sich zur Wehr und ohrfeigte den Täter.