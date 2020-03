Wand fällt auf Bauarbeiter: Mann schwebt nach Unfall auf Baustelle in Lebensgefahr

Kassel: Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Kasseler Nordstadt ist ein Mann aus Hannover durch eine Schallschutzwand schwer verletzt worden.

Kassel – Ein 45-jähriger Arbeiter ist am Donnerstag gegen 9.10 Uhr bei Arbeiten auf einer Baustelle in der Nordstadt in Kassel schwer verletzt worden. Der Mann aus Hannover (Niedersachsen) war auf dem Gelände in der Lewinskistraße mit Bauarbeiten beschäftigt.

Aus noch ungeklärter Ursache sei eine 3,50 mal 6 Meter große Schallschutzwand auf den 45 Jahre alten Mann gefallen, teilte Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit. Neben den Polizeibeamten waren auch ein Notarzt und ein Rettungswagen im Einsatz, der den Bauarbeiter aus Hannover nach dem Unfall in ein Krankenhaus in Kassel brachte.

Der Zustand des Mannes aus Hannover sei nach Angaben der Polizei kritisch, eine Lebensgefahr könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. In die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werde laut Mitteilung der Polizei auch das Dezernat für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet.

Kassel: Unfall im Basaltwerk - Mann stürzt nach Arbeiten an einer Mischanlage

Im Söhrewalder Ortsteil Eiterhagen im Landkreis Kassel wurde ein Mann bei einem Arbeitsunfall in einem Basaltwerk schwer verletzt. Der Mann arbeitete an einer Mischanlage, als er stürzte. Dabei fiel der Arbeiter zwei Meter von einer Leiter auf eine der Plattformen. Die Einsatzkräfte hatten sich dazu entschieden, den Mann möglichst vorsichtig zu bergen, da der Verdacht einer Wirbelsäulenverletzung bestand.

Kassel: Mann erstickt bei tragischem Unfall in einem Getreide-Silo in Südniedersachsen

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich auch in Südniedersachsen in der Nähe von Kassel. Ein Mann erstickte in einem Getreide-Silo. Zuvor galt der Mitarbeiter eines Getreidehandels in Rosdorf im Landkreis Göttingen in Südniedersachsen stundenlang als vermisst. Seine Kollegen alarmierten die Polizei und starteten gemeinsam eine Suchaktion - gefunden wurde der Mann in einem Getreide-Silo. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des 54-jährigen Mannes feststellen.

Von Ulrike Pflüger-Scherb und Alicia Kreth