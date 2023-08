Audi überschlägt sich - Zwei Menschen bei Unfall auf A7 schwer verletzt

Von: Helmut Wenderoth

Ein massiver Unfall ereignete sich in Höhe vom Parkplatz Quillerblick. Hier wurden zwei Personen schwer verletzt. © Helmut Wenderoth

Auf der A7 zwischen Kassel und Melsungen kommt es am Samstag zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Bei einem Unfall mit Überschlag werden zwei Menschen schwer verletzt.

Kassel - Einen arbeitsreichen Samstag (5. August) erlebten die Freiwilligen Feuerwehren aus Guxhagen und Melsungen auf der A 7 in Richtung Nord. Insgesamt viermal waren die Wehren bei Lkw-Bränden, technischen Hilfeleistungen und Unfällen im Einsatz. Auf der Fahrbahn in Richtung Nord staute sich fast den ganzen Tag über der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Melsungen und Kassel Mitte. Dadurch kam es auch an den angrenzenden Umleitungsstrecken und in den Ortsdurchfahrten zu enormen Verkehrsbehinderungen. Ein massiver Unfall ereignete sich in Höhe vom Parkplatz Quillerblick. Hier wurden zwei Personen schwer verletzt.

Bereits am Vormittag geriet gegen 11 Uhr in der Nähe des Lohfeldener Rüssels ein Sattelschlepper, der Tiefkühlkost geladen hatte, in Brand. Hier war die Guxhagener Wehr im Einsatz. Wie Einsatzleiter Markus Brandenstein sagte, hatte der Fahrer rechtzeitig die Zugmaschine vom Hänger abgekoppelt und aus dem Gefahrenbereich gefahren. So blieb der Motorwagen vom Feuer verschont. Die Feuerwehr löschte den Sattelschlepper. Wegen der Bergungsarbeiten kam es aber bis zum späten Nachmittag zu kilometerlangen Staus zwischen Guxhagen und Kassel.

Schwerer Unfall auf A7 zwischen Kassel und Melsungen

Verhältnismäßig glimpflich ging ein Motorplatzer bei einem Ford Transit auf der Helterbachtalbrücke in der Gemarkung Felsberg ab. Die beiden Insassen, die auf der Fahrt von Rumänien nach Norddeutschland waren, konnten ihr Fahrzeug auf der Standspur anhalten. Allerdings war da schon eine etwa zwei Kilometer lange Ölspur entstanden, die von dem Rüstzug der Melsunger Feuerwehr abgestreut wurde. Hier waren Beamte der Polizeistation Melsungen eingesetzt, denn ihre auf der Autobahn zuständigen Kollegen der Autobahnpolizeistation Baunatal waren alle schon bei Unfällen im Einsatz.

Ein Unfall mit den zwei Schwerverletzten ereignete sich kurz nach 14 Uhr in Höhe vom Parkplatzes Quillerwald, ebenfalls in Richtung Nord. Durch einen Unfall, der sich einige Zeit vorher in Höhe von Ellenberg ereignet hatte und dem Lkw-Brand vom Vormittag hatte sich ein Stau gebildet. Dies hatte ein Audi-Fahrer aus dem Kreis Hildesheim (Niedersachsen) nach Angaben der Autobahnpolizei offenbar zu spät bemerkt. Als er die stehenden Fahrzeuge vor sich sah, versuchte er noch eine Vollbremsung und auch einen Spurwechsel. Beides misslang. Er touchierte einen vor ihm stehenden Mercedes, der von einer Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) gefahren wurde.

Zwei Menschen nach Unfall auf A7 schwer verletzt

Der Audi kam ins Schleudern und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Mercedes klemmte sich unter das Heck. Auch ein VW-Bus wurde von dem Audi beschädigt. An diesem Fahrzeug entstand Blechschaden. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden von Ersthelfern aus ihren total beschädigten Fahrzeugen befreit. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Melsungen und Guxhagen waren beide Personen bereits in den Rettungswagen. Der Fahrer des Audi und auch die Fahrerin in dem Mercedes, wurden schwer, aber nach Angaben der Autobahnpolizei nicht lebensbedrohlich, verletzt. Sie wurden von den Besatzungen mehrerer Rettungswagen und dem Notarzt versorgt und in Kliniken nach Kassel und Fritzlar gebracht. Die insgesamt 27 Einsatzkräfte der beiden Wehren sicherten gemeinsam mit der Autobahnpolizei die Unfallstelle.

Die Fahrbahn in Richtung Nord war für über eine Stunde voll gesperrt. Mit dem Rüstwagen zog die Feuerwehr die beiden Fahrzeuge von der mittleren und rechten Fahrspur. So konnte der Verkehr, nachdem die Einsatzkräfte die Trümmer von der Fahrbahn geräumt hatten, einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Beide Fahrzeuge mussten von Bergungsfahrzeugen von der Unfallstelle weggebracht werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Gesamtschaden auf 45000 Euro. Der Stau, der durch diesen Unfall entstanden war und der bis über die Anschlussstelle Melsungen hinaus reichte, löste sich erst nach 17 Uhr auf. (zot)