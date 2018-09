Kasseler Museumsnacht 2018 ist eröffnet: Das erwartet Sie am Samstagabend 

Kassel. Die Kasseler Museumsnacht ist eröffnet. Mehr als 40 Museen und Kultureinrichtungen laden am heutigen Samstag unter dem Motto „Augen auf!“ zu einem Besuch ein.

Mit den Worten „Kultur kann nicht alle politischen und gesellschaftlichen Probleme lösen, aber Kultur gibt wichtige Impulse für das Nachdenken über adäquate Lösungen für die dringenden Probleme unserer Zeit und Empathie gegenüber Anderen und Andersdenkenden“ und der Aufforderung, nach einem Jahr documenta-bedingter Pause „viel Neues und Vieles neu“ zu entdecken, hat Kulturdezernentin Susanne Völkers im KulturBahnhof die Museumsnacht 2018 eröffnet.

Ihre in großen Teilen frei gehaltene Eröffnungsrede beinhaltete auch ein klares Bekenntnis zu „den progressiven Inhalten der freien Kulturszene“, die neben dem kulturellen Erbe in der Museumsnacht stark präsent ist. Auf die Besucher warten 47 Museen, Galerien und Institutionen, acht Kunstprojekte, an vier Stellen in der Stadt Open Air Konzerte und unterm Strich 350 Einzelveranstaltungen.

Wir haben vorher die wichtigsten Infos zu Anfahrt, Museen und Ausstellungen zusammengefasst und geben Geheimtipps.