Oberleitungsschaden sorgt für Chaos im Nahverkehr – mehrere Linien betroffen

Von: Erik Scharf

In Kassel fahren die Straßenbahnen derzeit nicht über die Station „Rathaus“. (Archivfoto) © Olaf Döring/Imago

Ein Oberleitungsschaden in der Nähe des Rathauses wirft den Fahrplan der Straßenbahnen in Kassel durcheinander.

Kassel – An der Oberleitung der Trams in Höhe des Kasseler Rathauses in Richtung Wilhelmshöher Allee ist es zu einem Oberleitungsschaden gekommen. Alle Bahnen, die über das Rathaus fahren sind betroffen. Das teilte die KVG am Dienstagabend (9. Mai) mit.

Die Linien 1, 3 und 5 werden derzeit über die Goethestraße umgeleitet. Die RegioTrams enden am Hauptbahnhof Kassel. Zwischen Baunatal verkehren auf der Helleböhnstrecke bis Bahnhof Wilhelmshöhe Busse als Schienenersatzverkehr. Linie 6 von Schulzentrum Brückenhof verkehrt bis zum Auestadion.

Über die Ursache ist bislang noch nichts bekannt. Wie lange die Umleitungen gefahren werden müssen, ist ebenfalls unklar. (esa)

