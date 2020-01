Kassel: Offene Schule Waldau erhält Neubau - Stadt investiert Millionen

Die Offene Schule Waldau erhält einen Neubau. Dies wurde Mitte Dezember vom Magistrat der Stadt Kassel beschlossen. Die Sporthalle, das Ottoneum und die Mensa bleiben bestehen.

Grundsätzlich ist der Neubau für die Offene Schule Waldau (OSW) bereits beschlossene Sache. Details, wo genau das Gebäude errichtet und wie es einmal aussehen wird, sind aber noch zu klären.

Als einen wichtigen Meilenstein, den die Stadt Kassel 2019 gesetzt habe, hat Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) am Samstag beim Neujahrsempfang den geplanten Neubau in Waldau bezeichnet. Die integrierte Gesamtschule sei der erste Bau von zunächst fünf Schulbauten, die nach einem Modell „made in Kassel“ erneuert würden, kündigte der OB vor rund 1400 Gästen an.

Nach seinen Angaben stehen dreistellige Millionenbeträge für dringend notwendige Schulsanierungen durch Gründung der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co KG und der Projektentwicklungsgesellschaft GWGpro zur Verfügung. Den Neubau für die Schule Waldau auf der angrenzenden Fläche habe der Magistrat Mitte Dezember beschlossen. „Das hat nicht nur Kostengründe, sondern auch den Vorteil, dass der Schulbetrieb im alten Gebäude während der Bauphase wie gewohnt weitergehen kann“, sagte Geselle.

Schätzungen hatten ergeben, dass die Kosten für einen Umbau höher sein würden, als für den Neubau der Schule. Abgerissen werden sollen das Hauptgebäude und die Pavillons. Bestehen bleiben sollen die Sporthalle, das Ottoneum und die Mensa, erklärte Schuldezernentin Ulrike Gote (Grüne) auf Anfrage.

Die Pläne sollen laut Gote zunächst in einer gemeinsamen Sitzung des Finanz- und des Schulausschusses vorgestellt werden. Nach dem Beschluss der Stadtverordneten soll ein Architektenwettbewerb ausgelobt werden.

Die Offene Schule Waldau ist eine reformpädagogisch orientierte integrierte Gesamtschule. Unterrichtet werden dort rund 900 Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse.

Schuldezernentin Gote und er seien bei diesem Thema „nicht schulformideologisch eingestellt“, betonte Oberbürgermeister Geselle beim Empfang im Rathaus. „Auch die Sanierung von Gymnasien mithilfe dieses Modells ist denkbar.“

