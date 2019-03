Abrissreifes Olof-Palme-Haus in Kassel war früher Lager für Schnaps der Kult-Marke Mampe

Wo in den vergangenen Jahrzehnten Tausende Kasseler Fremdsprachen in VHS-Kursen lernten und sich Ortsbeiräte und Vereine regelmäßig trafen, war früher eine Berliner Kult-Marke zu Hause: Mampe.

Die Spirituosenfabrik Carl Mampe AG hatte das heutige Olof-Palme-Haus im Jahr 1960 als Verwaltungs- und Lagerhaus gebaut. Weil das Bürgerhaus an der Eugen-Richter-Straße wegen Einsturzgefahr seit vergangener Woche geschlossen ist, werfen wir einen Blick zurück auf die Geschichte.

Im November 1959 wartete die Hessische Allgemeine mit der Nachricht auf, dass eine „bekannte deutsche Spirituosenfabrik“ ein großes Auslieferungslager in Kassel plant. Von dort sollten Kunden in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland beliefert werden. 80 Arbeitsplätze sollten entstehen.

Die 1877 gegründete Carl Mampe AG war noch bis zu ihrem Niedergang in den 1980er-Jahren eine große Nummer – in Berlin ist die Marke mit dem weißen Elefanten bis heute Kult. Zu den Erfolgsprodukten gehörten: „Mampes Bittere Tropfen“, „Mampe Halb & Halb“ und „Mampes Lufthansa Cocktail“. 78 Likör- und Weinbrandsorten wurden in den besten Zeiten in alle Welt exportiert.

In den 1970er-Jahren war Mampe Trikotsponsor von Hertha BSC und im Motorsport als Werbepartner aktiv. Im Film „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ (1978) lief David Bowie als Mampe-Flasche verkleidet durch Berlin.

Niedergang der Mampe AG begann 1980

Zu diesem Zeitpunkt wurde die Kasseler Zweigstelle aber schon längst nicht mehr betrieben. Denn ab Herbst 1964 vermietete die Mampe AG ihr Gebäude an der Eugen-Richter-Straße 111 an die Stadt Kassel, die es seit dieser Zeit und nach einem Umbau als Bürgerhaus nutzte. Durch den Vertragsschluss konnten Pläne für einen Neubau eines Bürgerhauses für Süsterfeld-Helleböhn verworfen werden. Auch die Kasseler Sparkasse betrieb zeitweise eine Filiale in dem Gebäude. 1981 kaufte die Stadt das Gebäude den Berlinern ab.

1980 begann der Niedergang der Mampe AG. Die Firma hatte den Anschluss an die internationale Konkurrenz verloren. 1984 folgte die Insolvenz. Nach der Wiedervereinigung übernahm zunächst die Doornkaat AG und später die Berentzen-Gruppe den Betrieb. 2012 kaufte der Berliner Marketingexperte Tom Inden-Lohmar die Markenrechte. Seitdem stellt seine Mampe Spirituosen GmbH wieder Mampe-Produkte her. Auch ein privat betriebenes Mampe-Museum gibt es in Berlin.

