Polizei stoppt erneut Raser und Autoposer in Kassel

In Kassel sind Raser und Autoposer wieder ins Visier der Polizei geraten. Die Beamten trafen auf einige Fahrer, die rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr zeigten.

Kassel - Raser und Autoposer sind auch am Wochenende wieder ins Visier der Polizei in Kassel geraten. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz trafen die Beamten bei den Kontrollen auf mehrere Fahrer, die ein rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr zeigten.

Polizei in Kassel: Sicherstellung von Autoschlüsseln und Wagen

Einige von ihnen seien bereits in der Vergangenheit deswegen aufgefallen. Bei drei Autofahrern, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Dresdener Straße gemeinsam durch ihre rasante Fahrweise auffielen, stellten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Einer von ihnen zeigte sich von der Sicherstellung seines Schlüssels jedoch völlig unbeeindruckt und prahlte damit, den Zweitschlüssel für den BMW M3 holen und noch am selben Abend weiterfahren zu wollen. Dem Vorhaben des 31-Jährigen aus Söhrewald setzten die Beamten schließlich durch die Sicherstellung des kompletten Wagens ein Ende.

Polizei in Kassel: Gefährdung des Straßenverkehrs

Gegen zwei weitere Fahrer leiteten die Polizisten Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Bei einem von ihnen, einem 26-Jährigen aus Fuldabrück, der mit seinem BMW M4 in der Nacht zum Sonntag grob verkehrswidrig und rücksichtslos andere Autofahrer überholte und schnitt, beschlagnahmten sie den Führerschein.

Einen weiteren Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot. Er war auf der Holländischen Straße/Westring mit 75 km/h gemessen worden.

Von Ulrike Pflüger-Scherb

Kontrollen der Polizei in der Region Kassel

