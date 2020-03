Prügelattacke im Discounter: Betrunkene Ladendiebin schlägt Verkäuferin

In Kassel schlägt eine betrunkene Ladendiebin eine Verkäuferin mit der Faust ins Gesicht, nachdem sie erwischt wird. Die Verkäuferin ist verletzt.

Die 43-jährige Diebin aus Kassel war zur Tat stark alkoholisiert.

Kassel - Eine betrunkene Ladendiebin hat die Flucht ergriffen, nachdem sie am Donnerstag, 26.03.2020, gegen 18.25 Uhr an der Kasse des Discounters Aldi an der Wolfhager Straße in Harleshausen, ein Stadtteil von Kassel, erwischt worden war.

Als eine Verkäuferin die 43-Jährige einholen konnte, wehrte diese sich erheblich und schlug nach der 39-Jährigen, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Ein Zeuge eilte der leicht verletzten Verkäuferin zur Hilfe und hielt die renitente Diebin bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die 43-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung verantworten. Die 43-Jährige sei beobachtet worden, wie sie mehrere Waren in ihre Jacke sowie eine Tasche gesteckt habe.

Als sie von der Kassiererin gebeten wurde, ihre Tasche zu öffnen, holte sie eine Sektflasche heraus, stellte sie an der Kasse ab und rannte anschließend aus dem Geschäft in Kassel. Die 39-jährige Verkäuferin, die der Diebin gefolgt war und angegriffen wurde, wurde durch einen Faustschlag der 43-Jährigen aus Kassel im Gesicht verletzt.

Aldi in Kassel: Diebin war stark alkoholisiert

Bei der Durchsuchung der Festgenommenen hätten die Polizisten mehrere Lebensmittel sowie eine weitere Flasche Sekt gefunden. Auch ihre Alkoholisierung konnte die 43-Jährige aus Kassel nicht verbergen, denn ein Atemalkoholtest ergab, dass sie 2,3 Promille intus hatte.

