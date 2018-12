Schock für Pizzaboten: Überfälle mit Horrormaske

Ein 22-Jähriger aus Kassel soll zwei Pizzaboten überfallen haben. Dabei trug er eine Maske aus dem Horrorfilm "Scream". Nun wurde er verurteilt.

Wegen schwerer räuberischer Erpressung und Raubes in zwei Fällen ist ein 22-jähriger Mann aus Kassel zu einer Jugendstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden. Er hatte gestanden, im Dezember 2017 in Kassel und Fuldatal zwei Pizzaboten überfallen zu haben. Dabei trug er eine Maske aus dem Horrorfilm „Scream“ und bedrohte die Männer mit einer ungeladenen Reizstoffpistole.

Seine beiden 21-jährigen Mitangeklagten – alle drei sind in Kassel geborene Deutsche – wurden wegen Beihilfe zu schwerem Raub zu Geldstrafen von jeweils 1500 Euro und 50 gemeinnützigen Arbeitsstunden verurteilt. Der Haupttäter muss zudem 3000 Euro an den Opferfond Kassel bezahlen.

Heute hätte der nur wegen zweier Jugendsünden vorbestrafte 22-Jährige derartige Eskapaden wohl nicht mehr nötig. Sein Nettoeinkommen gab er mit 2000 Euro an. Doch vor einem Jahr war er wegen Spielschulden in großer finanzieller Not.

Als er einen polizeibekannten Straftäter um Geld anpumpen wollte, riet ihm der zu Überfällen auf einen Pizzaboten. Dazu brauche er allerdings eine Waffe.

Die besorgte er sich von einem der Mitangeklagten, der die Gaspistole vom dritten Angeklagten holte. 300 Euro zahlte der Haupttäter dafür, obwohl die legal erwerbliche Waffe für nur 80 Euro zu haben ist. Am 21. Dezember rief der 22-Jährige von einer Telefonzelle einen Pizza-Bringdienst an, gab sich als Hausmeister der Grundschule Wolfsanger aus und bestellte Pizza an die Schule. Dort lauerte er dem Boten auf, dem angesichts der Scream-Maske und der Pistole das Herz in die Hose rutschte. Er händigte dem Räuber 50 Euro aus, der lief davon.

Einen Tag vor Heiligabend kam es dann zum zweiten Überfall. Diesmal bestellte der Angeklagte mit dem eigenen Handy die Pizza nach Fuldatal. Als der Bote die Waffe und die Maske sah, brüllte er den Räuber an: „Hau ab, von mir kriegst du kein Geld.“ Das reichte aus, um den 22-Jährigen in die wilde Flucht zu treiben.

Vor Gericht gaben sich die Pizzaboten als Zeugen erstaunlich unbeeindruckt von den Überfällen. Gleichwohl stellte Amtsrichter Pree fest, dass derartig martialische Überfälle das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stark beeinträchtigten und deshalb hart bestraft werden müssten.

Allerdings bescheinigte er dem Haupttäter eine gute Entwicklung. Fester Job, glaubhafte Reue, Entschuldigungen bei den Opfern und Begleichung aller Schulden verbuchte Pree auf der Habenseite. Auch die beiden anderen sind in der Ausbildung, nicht vorbestraft und eigentlich ohne kriminelle Neigungen. Deshalb kamen die damals noch Heranwachsenden mit milden Strafen davon.

Lesen Sie auch: Er lauerte ihm in Kassel auf: Mann rief Pizzaboten, um ihn auszurauben