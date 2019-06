Raubüberfall auf Erdbeerstand: Täter bedroht Verkäufer mit Messer

Ein Verkäufer wurde am Erdbeerstand von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht

Ein Verkäufer wurde am Erdbeerstand von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Der Täter erbeutete die Tageseinnahmen.

Kassel - Mit einem Messer hat ein Unbekannter einen 19-jährigen Verkäufer in einem Erdbeerstand in Lohfelden-Ochshausen im Landkreis Kassel bedroht. Er sei am Sonntagabend gegen 19 Uhr gezwungen worden, Bargeld auszuhändigen, teilte die Polizei mit.

Raubüberfall auf Erdbeerstand: Tageseinnahmen erbeutet

Mit den Tageseinnahmen aus dem Erdbeerverkauf sei der Täter geflüchtet. Kunden seien während des Überfalls nicht am Stand gewesen, verletzt wurde niemand. (dpa)

