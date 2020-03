Kassel hat mit VietNam & More ein neues Sushi-Restaurant in der Königs-Galerie

Servieren leckere Speisen aus der asiatischen Küche: Das Ehepaar Thi Quyen Nguyen und Quang Su Dao mit Tochter Thi Ngoc Quynh Dao kocht in der Königs-Galerie.

Kassel hat ein neues Sushi-Restaurant: Das VietNam & More hat im Basement in der Königs-Galerie eröffnet. Alles Speisen werden frisch zubereitet und sind frei von Glutamat.

: Das VietNam & More Es befindet sich in der Königs-Galerie im Basement.

Vor den Augen der Kunden werden Sushi-Klassiker zubereitet.

Jetzt sieht alles etwas anders aus als vorher: Das Sitzen im ehemaligen Sushi-Restaurant Ya Sushi De in der Königs-Galerie in Kassel rund um das laufende Fließband mit den gefüllten Tellerchen darauf, ist passé.

Das kleine Restaurant, das jetzt im Basement der Königs-Galerie in Kassel eröffnet hat, heißt jetzt VietNam & More, hat einen neuen Besitzer und die Gäste sitzen an kleinen Tischen.

Die kulinarische Richtung des neuen Inhabers Quang Su Dao ist indes geblieben. Es gibt asiatische Küche, vietnamesische Spezialitäten, Curry-Gerichte, eine Auswahl an vegetarischen Speisen sowie natürlich eine Sushi-Bar. Alles wird frisch zubereitet.

Der 48-jährige vietnamesische Koch Quang Su Dao kommt aus Berlin und kocht in Kassel zusammen mit seiner Familie, Ehefrau Thi Quyen Nguyen und Tochter Thi Ngoc Quynh Dao.

Im Kasseler Restaurant wird das Sushi vor den Augen der Gäste zubereitet

Als Sushi, die im Restaurant vor den Augen der Gäste zubereitet werden, gibt es die Klassiker von Maki bis Sashimi aber auch „Spezial-Rolls“ wie Süßwasser-Aal, ummantelt von Avocado und Gurke oder Gekochter Lachs mit Mayonnaise, Lauchzwiebeln und Gurke. Und viele Sorten mehr. Alles auch zu in der Box to go.

Wer einen Vietnam-Delicious bestellt (gebratene Vollkornnudeln mit Hühnerbrust und Gemüse) muss dafür 9 Euro zahlen oder für eine Reisbandnudelsuppe mit Maishähnchen 10 Euro. Ein Spezial-Curry mit Champignons, Ananas, Krautsalat, Zitronengras, Erdnüssen und Garnelen kostet im VietNam & More 15 Euro.

Und dazu serviert die Familie besonders gerne einen erfrischenden selbst kreierten Chanh Da mit frischen Limetten, Minze, Qumquats und braunem Zucker. Alles Speisen im Restaurant sind frei von Glutamat, verspricht der Koch.

Bis zum 10. März gibt es im VietNam & More in Kassel zur Einführung 20 Prozent Rabatt auf alle Speisen.

Öffnungszeiten: Mo bis Sa 11 bis 21 Uhr, So und Feiertage 12 bis 21 Uhr, Tel.: 0561/766 977 26

Von Christina Hein

Nachdem das Restaurant Ya Sushi De geschlossen hat, sorgte der neue Inhaber Quang Su Dao für frischen Wind und ließ das Restaurant renovieren.

