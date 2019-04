Riesenagave im Botanischen Garten Kassel zieht Besucher in Scharen an

Wie groß die schon jetzt beeindruckende Agave im Botanischen Garten noch wird, weiß so genau niemand. Vom Boden des Gewächshauses bis zur in Folie verpackten Spitze der Blüte sind es jetzt schon 4,50 Meter.

Acht Meter könnten es durchaus werden. Auf jeden Fall wird die Agave noch deutlich höher über das Glasdach hinausragen, als sie es jetzt schon macht. Sie treibt zum ersten Mal in über 70 Jahren eine Blüte aus.

„Die Agave wächst jeden Tag mehrere Zentimeter“, sagt Dieter Rüsseler von den Kasseler Kakteenfreunden, die sich ehrenamtlich auch um diese Pflanze kümmern.

Die Kakteenfreunde konnten früher jeden Besucher im Schauhaus per Handschlag begrüßen. „Jetzt kommen bis zu 1500 Menschen am Wochenende und wollen alle die Agave sehen“, sagt Rüsseler. Seit 17 Jahren ist er bei den Kakteenfreunden aktiv. Viele der zuletzt überaus zahlreichen Besucher tragen sich in das Gästebuch am Eingang des Gewächshauses ein. „Wir haben die Agave bewundert, bevor sie in den Himmel wächst“, haben „Edda und Betty“ geschrieben.

Das kann man auch im übertragenen Sinne so sehen, denn die Agave hat nicht mehr lange zu leben. „Die braunen Blätter im unteren Bereich sind ein Zeichen dafür, dass die Pflanze sehr viel Energie für ihr schnelles Wachstum braucht“, sagt Christine Schneider, die beim städtischen Umwelt- und Gartenamt für den Botanischen Garten zuständig ist. Die Agave wird irgendwann in den nächsten Monaten eine große Blüte ausbilden. Das kostet sie so viel Energie, dass sie danach abstirbt. Möglicherweise gibt es vorher Ableger, vielleicht auch nicht. „Erst wenn wir die Blüte sehen, können wir genau sagen, um welche der 200 Agavenarten es sich handelt“, sagt Dieter Rüsseler.

+ Gut verpackt: Die Spitze der Agave ist gegen Frost geschützt und ragt durch das Dach des Gewächshauses. © Dieter Schachtschneider

So lange will der Verein das Publikumsinteresse auch in eigener Sache nutzen. Eine Spende für ein neues und größeres Gewächshaus mit besserer energetischer Dämmung hat gestern auch Hans-Joachim Kujoth hinterlassen. Der 76-Jährige hat bis zu seiner Pensionierung als Gärtnermeister gearbeitet. „Ich finde es toll, dass sich Menschen hier ehrenamtlich engagieren“, sagt er. Das Gewächshaus habe schon bei seinem Dienstantritt im Jahr 1970 gestanden.

Der Besuch im Botanischen Garten lohnt sich allerdings nicht nur wegen der Agave, die mindestens 70 Jahre alt ist. „Es fängt jetzt überall an zu blühen“, sagt Christine Schneider. Und für alle, die sich schon auf die nächste Pflanzenbörse freuen: Die findet am Sonntag, 12. Mai, statt.

Service: Der Botanische Garten in Kassel ist täglich von 8 bis 19.30 Uhr geöffnet (Haupttor). Der Eintritt ist frei. Das Kakteenhaus mit der Agave ist montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags bis 12 Uhr geöffnet, samstags von 12 bis 17 und sonntags von 14 bis 17 Uhr.