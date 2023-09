Großer Polizeieinsatz in Kassel: Schüsse auf Passanten und Bus gemeldet

Von: Erik Scharf

Ein Mehrfamilienhaus wird zum Tatort: Schüsse auf Passanten und einen Bus lösen einen Großeinsatz aus. Der mutmaßliche Täter ist nun in Gewahrsam.

Kassel – Erschreckende Szenen am Mittwochnachmittag (6. September) in Kassel: Passanten hatten gegen 16:30 Uhr in der Innenstadt Schüsse gemeldet, die aus einer Wohnung auf Personen und einen vorbeifahrenden Bus abgegeben wurden. Die Meldung löste eine umfangreiche Polizeiaktion in der Wolfhager Straße aus, bei der starke Kräfte zum vermeintlichen Tatort entsandt wurden.

Nach ersten Zeugenaussagen konnte ein Mehrfamilienhaus als mutmaßlicher Ursprungsort der Schüsse identifiziert werden. Die Ermittlungen vor Ort und die Untersuchung des betroffenen Busses deuteten darauf hin, dass die Schüsse möglicherweise aus einer Luftdruckwaffe abgegeben wurden.

Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus auf Passanten und einen Bus sorgen in Kassel für einen Großeinsatz der Polizei. © Hessennews TV

Schüsse auf Bus in Kassel: Mann festgenommen

Bei der Durchsuchung des betreffenden Wohnhauses konnte schließlich eine Person festgenommen werden. Bei ihr wurde eine CO2-Waffe gefunden, die als mögliche Tatwaffe in Betracht kommt. Die Person wurde vorläufig festgenommen und zu weiteren polizeilichen Maßnahmen gebracht.

Im gesamten Einsatzverlauf kamen keine Personen zu Schaden. Die Wolfhager Straße war zeitweise voll gesperrt. Der Linienbus wurde sichergetsellt, (esa/pob)

