17-Jähriger bastelt Feuerwerkskörper selbst - und wird bei Explosion schwer verletzt

Update vom Dienstag, 22.12.2020, 13.54 Uhr: Nun hat die Polizei neue Details zur Explosion in Kassel bekannt gegeben. Nach ersten Ermittlungen hantierte ein 17-Jähriger in seinem Zimmer mit verschiedenen gefährlichen Substanzen - um selbst Böller für Silvester herzustellen. Und das ging gewaltig schief.

Infolge einer chemischen Reaktion kam es zu einer Explosion. Der Junge wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn dann in ein Krankenhaus in Kassel. Wie die Polizei mitteilte, entstand an den Wänden des Kinderzimmers ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Wohnung in der Germaniastraße sei aber weiterhin bewohnbar.

Erstmeldung vom Dienstag, 22.12.2020: Kassel – Bereits vor Silvester werden schon zahlreiche Raketen und Böller gezündet. Doch vor allem unsachgemäßes Hantieren mit Pyrotechnik kann gefährlich werden. In Kassel musste die Feuerwehr eingreifen, weil es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Explosion kam. Das berichtet die Feuerwehr Kassel.

In der Wohnung im Stadtteil Vorderer Westen kam es am frühen Dienstagmorgen, 22.12.2020, gegen 02.30 Uhr zu der Explosion. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Diese hatte offenbar mit gefährlichen Substanzen hantiert, um Feuerwerk für Silvester herzustellen.

Explosion in Kassel: Jugendlicher wurde schwer verletzt

Als sich das selbstgebastelte Feuerwerk entzündete, wurde die Person schwer verletzt und musste noch vor Ort von einem Notarzt versorgt werden. Anschließend wurde die verletzte Person in ein Krankenhaus in Kassel gebracht, so die Feuerwehr. Auch die Wohnung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Substanzen sichergestellt und inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Dahingehend weist die Feuerwehr Kassel eindringlich auf die Gefahren von selbst hergestelltem Feuerwerk hin. „Auch wenn die Einschränkungen am diesjährigen Silvester für manche Menschen schmerzlich sein mögen, gehört die Herstellung von Feuerwerkskörpern nicht in Laienhand und nicht in die eigenen vier Wände“, betont die Feuerwehr.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist 2020* bundesweit der Verkauf von Feuerwerk verboten.