Kasseler Skate-Szene wächst, doch die Plätze fehlen 

Forderung für neuen Skatepark

+ © Adriana Strehl An Ideen mangelt es nicht: Für ihr Projekt haben Nicolai Waniek (von links), Vladislav Palagniuc, Julian Göttlich, Ronald Wekika und Martin Siebert von „How2Sk8park“ auf Skate-Plätzen Wünsche aus der Kasseler Rollsport-Community gesammelt. © Adriana Strehl

Kasseler Initiative fordert neuen Skatepark für florierenden Rollsport

Kassel – Ein großer, sicherer, sozialer und inklusiver öffentlicher Skatepark für alle Rollsportlerinnen und Rollsportler – das wünschen sich die Mitglieder von „How2Sk8park Kassel“.

Hervorgegangen ist die Gruppe „How2Sk8park Kassel“ aus der Kasseler Rollsportszene und wird unterstützt vom Verein Lückenschluss, der von der Stiftung Mercator finanziert wird. Die ungefähr zehn Mitglieder verbindet die Unzufriedenheit über das bestehende Angebot für Rollsportler in Kassel.

Von der Politik wünschen sie sich deshalb den Ausbau bestehender Plätze oder die Schaffung eines neuen und zeitgemäßen Parks für Skateboarder, Inline-Skater, Rollschuh-, Scooter-, BMX- und Rollstuhl-Fahrer. Ideen und Wünsche aus der Community gebe es dazu reichlich. Neben verschiedenen Rampen wünschen sich die von der Gruppe befragten Sportler unter anderem Schilder mit Verhaltensregeln, Wasserspender, öffentliche Toiletten und eine ausreichende Beleuchtung. „In anderen Sportstätten ist das gang und gäbe. Warum nicht auch hier?“, fragt Julian Göttlich von How2Sk8park.

Seit Jahren wachse die Szene. Die Skateparks in Kassel würden aber nicht an die größer werdende Nachfrage angepasst. Im Gegenteil, der Zustand der Plätze verschlechtere sich, so Nicolai Waniek.

Auf der Skate-Anlage gibt es viele Mängel

Wenn man die jungen Männer nach konkreten Beispielen fragt, müssen sie nicht lange überlegen. Auf der Skate-Anlage gegenüber dem Dock 4 an der Unteren Karlsstraße, wo einige Mitglieder regelmäßig jugendliche Rollsportler betreuen, deuten sie auf den unebenen, rissigen Asphalt, die sich mitten auf dem Skate-Platz befindende Baustelle, die schwindenden Rampen und den mangelnden Platz. Dass die Anlage mit ungefähr zehn gleichzeitig Sporttreibenden bereits ausgelastet ist, liege auch an der unvorteilhaften Anordnung der Hindernisse.

Auf den restlichen Plätzen in Kassel sehe es nicht besser aus. Sollte tatsächlich ein neuer Park geschaffen werden, möchte sich die Gruppe bei Planung und Bau beteiligen, um sicherzugehen, dass die Bedingungen für eine sichere Skate-Anlage erfüllt werden. Auch eine Platzbetreuung und ein größeres Workshop-Angebot soll es dann geben, so ihre Vorstellungen.

+ Mitten auf dem Platz: Nur wenige Meter von den Rampen entfernt befindet sich auf der Skate-Anlage in der Unteren Königsstraße die Baustelle. © Strehl, Adriana

Dass es an öffentlicher Unterstützung für die Szene fehlt, begründen die Mitglieder von How2Sk8park unter anderem damit, dass immer noch Vorurteile gegenüber dem Sport und seinen Sportlern herrschten – und dass obwohl Skateboarden seit 2020 olympisch ist. Für die, die den Sport wirklich ernst nehmen, seien die Angebote in Kassel unzureichend.

Um mehr Aufmerksamkeit für das Projekt zu gewinnen, möchte die Gruppe beim Altstadtfest mit einem Stand über ihr Anliegen informieren. Dort soll es auch einen Skate Jam, eine „große Party für alle“, geben, bei der Rollsportler unabhängig von ihren Fähigkeiten Preise für ihre besten Tricks abstauben können. „Das wird ein Skate Jam, den Kassel noch nie gesehen hat“, kündigt Ronald Wekika von How2Sk8park an. (Adriana Strehl)