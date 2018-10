Grundstein für Hochhaus gelegt: So wird der Westendturm in Kassel aussehen

Kosten: Elf Millionen Euro

+ Grundsteinlegung mit Zeitkapsel (von links): Projektleiter Michael Zöltzer, Ortsvorsteher Steffen Müller, GWH-Geschäftsführer Christian Wedler, Stadtbaurat Christof Nolda und Architekt Friedmann Roller. Foto: Andreas Fischer

Etwa die Hälfte der Wohnungen sei vermarktet, sagte Christian Wedler, Geschäftsführer der GWH Bauprojekte GmbH, als er am Montag in der Baugrube an der Westendstraße stand. Es war Grundsteinlegung.