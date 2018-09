1,5 Millionen Euro gewonnen: Jetzt sucht Kassel den Lotto-Spieler

Kassel. Schon wieder wird in der Region Kassel ein Lotto-Millionär gesucht: Ein bislang unbekannter Tipper, der seinen Schein im Kreis Kassel abgegeben hat, hat 1.577.777 Euro im Spiel 77 gewonnen.

Aktualisiert um 13.16 Uhr. Der Tipper hatte am Mittwoch in einer Lotto-Verkaufsstelle im Kreis Kassel einen Lottoschein ohne Kundenkarte abgegeben und dabei auch ein „Ja“-Kreuzchen bei der Zusatzlotterie Spiel 77 gesetzt. Das war offensichtlich die richtige Entscheidung, denn: Dieser zusätzliche Einsatz in Höhe von 2,50 Euro verschaffte dem Gewinner bei der Mittwochsziehung einen Volltreffer in der höchsten Gewinnklasse im Spiel 77. Er ist bundesweit der alleinige Gewinner. Damit geht der gesamte Jackpot im Spiel 77 vermutlich in den Kreis Kassel. Ob der Lottospieler dort lebt, bleibt noch abzuwarten.

Lottogewinner muss sich mit Spielquittung ausweisen

Um einen anonym abgegebenen Tipp einzulösen, muss sich der Gewinner mit seiner Spielquittung ausweisen und sie zur Einlösung vorlegen. Dafür bleibt allerdings genug Zeit, es greift die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren. Ein gleichzeitig mit Kundenkarte abgegebener Tipp hingegen kann automatisch dem Kunden zugeordnet und ein erzielter Gewinn direkt überwiesen werden.

„Die Spielquittung anonymer Tipper ist im Grunde ein Inhaberpapier. Deshalb gut aufbewahren und sich im Gewinnfall damit in der Zentrale von Lotto Hessen in Wiesbaden melden“, lautet der Ratschlag von Lotto Hessen.

In der Wiesbadener Zentrale steht auch die Leiterin des Kundendienstes Neumillionäre für Fragen zur Verfügung. Die zumeist allererste dreht sich um eine mögliche Besteuerung des Gewinns. Da die Lotteriesteuer in Deutschland lediglich auf den eingesetzten Betrag zu entrichten ist, sind die erzielten Gewinne hingegen steuerfrei. Der Glücksfall im Kreis Kassel bringt den ersten nordhessischen Millionengewinn des Jahres und bedeutet zugleich den neunten in Hessen im laufenden Jahr. Der bislang höchste Gewinn im Kreis Kassel beträgt 5,5 Millionen Euro und wurde am 13. Oktober 2012 bei Lotto 6 aus 49 erzielt.

Erst vor wenigen Wochen hatte ein Gewinner aus Kassel 897.000 Euro im Eurojackpot gewonnen.

Was ist Lotto Hessen?

Lotto Hessen ist ein sogenanntes Beteiligungsunternehmen des Landes Hessen. Der Sitz befindet sich in der Landeshauptstadt Wiesbaden.

Die Geschichte von Lotto Hessen geht auf das Jahr 1949 zurück. Der Hessische Landtag verabschiedete damals das Sportwettengesetz. Damit wurde prinzipiell das Fundament für die damalige Staatliche Sportwetten GmbH Hessen gegossen. Das Lotto, das wir kennen - also die Ziehung 6 aus 49 - gibt es in Hessen erst seit 1959. In allen Bundesländern gibt es eine jeweilige Lottogesellschaft des Landes. Alle zusammen bilden den deutschen Lotto- und Totoblock. Im Jahr 1992 kamen dann auch die neuen Bundesländer zum Block hinzu. In ganz Deutschland gibt es etwa 25.000 verschiedene Annahmestellen fürs Lottospielen.

Zum deutschen deutschen Lotto- und Totoblock gehören auch: