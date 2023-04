Schock im Supermarkt: Drei Angestellte von Räubern mit Schusswaffe überfallen

Von: Erik Scharf

Zwei Männer überfallen am Freitagabend einen Supermarkt in Kassel. Die Täter entkommen trotz intensiver Fahndung.

Kassel – Großer Schock für drei Mitarbeiter in einem Supermarkt in Kassel. Am Freitagabend (22. April) haben Unbekannte das Geschäft im Stadtteil Niederzwehren überfallen. Das teilte die Polizei mit.

Zwei Männer bedrohten die drei Angestellten des Marktes in der Töpfenhofweg mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter konnten anschließend mit dem erbeuteten Geld fliehen. Über die Höhe des Geldbetrags konnte die Polizei noch keine Angabe machen. Die Fahndung nach den zwei Männern blieb zunächst ohne Erfolg.

Zwei Männer überfallen mit einer Waffe einen Supermarkt in Kassel. (Symbolfoto) © Daniel Scharinger/Imago

Überfall in Kassel: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die zwei Täter beschreibt die Polizei folgendermaßen:

Täter 1

männlich

ca. 30-35 Jahre alt,

ca. 1,70 Meter groß

blaue Augen

osteuropäischer Akzent

bekleidet mit schwarzer Regenjacke, Kapuze ins Gesicht gezogen, schwarzer Kappe, weißen Sneakern

Täter 2:

männlich

ca. 30-35 Jahre alt

ca. 1,85 Meter groß

lockige schwarze Haare

bekleidet mit Calvin-Klein-Felljacke

mit schwarzer Schusswaffe bewaffnet

Die drei Angestellten im Alter von 19, 20 und 49 Jahren blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilt. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561/9100 in Verbindung zu setzen. (esa)

