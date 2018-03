Naumburg und acht Kasseler Stadtteile: Wasser muss weiter abgekocht werden

Kassel. Auch am Sonntag gilt weiterhin das Abkochgebot: In acht Kasseler Stadtteilen kommt verunreinigtes Wasser aus der Leitung. Auch in Naumburg (Kreis Kassel) gibt es ein Abkochgebot.

Aktualisiert am Sonntag, 17.30 Uhr --- In Kassel sind die Stadtteile Südstadt, Wehlheiden, Mitte, Nord-Holland, Vorderer Westen, Rothenditmold sowie Ober- und Niederzwehren vom verunreinigten Wasser betroffen. Das teilten die Städtischen Werke am Freitagnachmittag mit. Wie Sie überprüfen können, welche Straßen in den Stadtteilen genau betroffen sind, lesen Sie weiter unten im Artikel.

Grund für das Abkochgebot ist eine mikrobiologische Verunreinigung durch Kolibakterien. Der Erreger Escherichia coli, abgekürzt E.coli, weist darauf hin, dass das Wasser durch Fäkalien verunreinigt ist. Woher diese Verunreinigung kommt, ist noch nicht klar. Nur ein Testergebnis wies die Erreger auf. Dennoch gab das Gesundheitsamt Region Kassel die Empfehlung, das Trinkwasser aus Sicherheitsgründen abzukochen. Wann das Abkochgebot in Kassel zurückgenommen werden kann, stehe noch nicht fest.

Wasser auch in Naumburg verschmutzt

Auch in Naumburg und in den Stadtteilen Elbenberg und Altendorf muss das Trinkwasser seit Freitag abgekocht werden. Grund ist auch dort eine Verunreinigung im Leitungsnetz. Auch am Sonntag gab es noch keine Entwarnung - das Abkochgebot bleibt bestehen.

So können Sie überprüfen, ob Ihr Haushalt betroffen ist

Wie die Städtische Werke Netz + Service GmbH am Samstagmittag auf Ihrer Facebook-Seite mitteilte, sind alle Haushalte vom Abkochgebot betroffen, die vom Hochbehälter Kratzenberg versorgt werden. Auf der Internetseite des Unternehmens können Sie ab sofort überprüfen, von welchem Hochbehälter Ihr Haushalt versorgt wird. Sie geben dort als Gemeinde "Kassel" ein, Ihre Straße und die Hausnummer. Dann zeigt Ihnen das Tool an, von welchem Hochbehälter das Wasser in Ihren Haushalt kommt.

So können Sie Ihren Haushalt überprüfen: Sie geben Ihre genaue Adresse ein - in unserem Beispiel die Redaktion der HNA - und bekommen dann die Info, von welchem Hochbehälter das Wasser kommt. Das Wasser vom Hochbehälter Kratzenberg muss abgekocht werden. Hier kommen Sie zum Tool.

Alle Haushalte, die ihr Wasser NICHT vom Hochbehälter Kratzenberg bekommen, müssen laut Städtischen Werken also nicht abkochen.

Nach Angaben der Städtische Werke Netz + Service GmbH vom Samstagmittag hätten "neue Beprobungen keine Auffälligkeiten gezeigt". Entwarnung und Freigabe muss aber das Gesundheitsamt erteilen. Also gilt weiter das Abkochgebot.

E.coli: Durchfall, Erbrechen

E.coli-Erreger können Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen und Erbrechen auslösen. In schweren Fällen kann dies zu Nierenversagen führen.

Wie muss man das Wasser richtig abkochen?

Das Abkochgebot betreffe Trinkwasser, das zum Trinken, Waschen und Zubereiten von Obst und Gemüse, für Getränke oder ungekochte Nahrungsmittel verwendet wird. Das Gleiche gelte für Trinkwasser zum Zähneputzen und zur Bereitung von Eiswürfeln.

Das Gesundheitsamt rät, das Wasser einmalig sprudelnd aufzukochen und langsam über mindestens zehn Minuten abzukühlen. Für Körper- und Händehygienepflege sowie Toilettenspülung sei das Wasser ohne Bedenken zu verwenden. Offene Wunden sollten durch wasserundurchlässige Pflaster abgedeckt werden.

Wie lange muss das Wasser abgekocht werden?

Die Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) betreibt die Trinkwassergewinnung und das Trinkwassernetz im Auftrag von Kassel-Wasser. Laut Werke-Sprecher Pijanka werden betroffene Netzleitungen gespült und intensiv mittels Proben untersucht. Weil die Ergebnisse der Proben einige Zeit beanspruchten, sei unklar, wann das aktuelle Abkochgebot zurückgenommen werden könne. „Derzeit ist von mindestens vier bis sechs Tagen auszugehen.“ Auf der Facebook-Seite der Städtischen Werke will das Unternehmen die Bevölkerung auf dem Laufenden halten.

Die Städtischen Werke bitten darum, nicht die Wasser-Notfallnummer anzurufen. Denn jeder Anruf behindere die Leitstellen-Mitarbeiter, die den Spüleinsatz koordinieren, bei ihren Bemühungen, die Verunreinigung so schnell wie möglich zu beseitigen.

