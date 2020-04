Raubüberfall auf Discounter - Mann mit Waffe auf der Flucht

Kassel: Überfall in Ihringshausen - Mann mit Waffe auf der Flucht

Kassel - Am Freitagabend (03.04.2020) wurde ein Discounter-Supermarkt in Fuldatal-Ihringshausen bei Kassel überfallen. Ein unbekannter Täter bedroht kurz vor Ladenschluss eine Kassiererin mit einer Schusswaffe. Der Täter befindet sich aktuell auf der Flucht. Die Polizei sucht nach Hinweisen zur Ergreifung des Täters.

Kassel: Überfall auf Discounter - Täter flüchtet ohne Beute

Am Freitagabend (03.04.2020) betrat gegen 20.50 Uhr ein bisher noch unbekannter maskierter Mann den Discounter in der Veckerhagener Straße in Fuldatal-Ihringshausen bei Kassel und fordert eine Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, die Kasse zu öffnen und Geld herauszugeben.

Die Kasse ließ sich allerdings nicht ohne weiteres öffnen. Nachdem die 34-jährige Kassiererin dies dem Täter zu verstehen gab, flüchtete er umgehend durch den Haupteingang aus dem Discounter in Richtung Bahnhof Ihringshausen. Der Täter ist weiterhin flüchtig.

Kassel: Überfall auf Discounter - Beschreibung des Täters

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

ca. 170 - 175 cm groß

sehr schmale Statur

dunkelhäutig

Bekleidet war er mit einer schwarzen Sweatjacke mit Kapuze und blauen Handschuhen. Zur Tatzeit trug er eine graue, gestrickte Maskierung mit sehr breiter Öffnung für die Augen

Kassel: Überfall auf Discounter - Polizei sucht nach Täter

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Die Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat K 35 der Kasseler Kriminalpolizei.

Kassel: Überfall auf Discounter - Kriminalität rückläufig

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017.

Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.

