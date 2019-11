Kassel: Unbekannte werfen Gullydeckel in Kioskscheibe

500 Euro Schaden

+ © Friso Gentsch/dpa Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. © Friso Gentsch/dpa

Mit einem Gullydeckel haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag die Scheibe eines leerstehenden Kiosks an der Haltestelle „Holländische Straße“ in der Nordstadt eingeschlagen.