Auf dem Nachhauseweg: Unbekannter vergreift sich an junger Frau - durch Zufall gerettet

Eine junge Frau wurde in Kassel auf dem Nachhauseweg Opfer eines sexuellen Übergriffs.

Eine junge Frau ist in d er Nacht zu Sonntag auf dem Nachhauseweg in Kassel von einem Unbekannten begrapscht und geküsst worden.

Als sich Passanten näherten, gelang es der jungen Frau schließlich zu flüchten. Die 22-jährige Frau aus Kassel gibt an, dass sich der Vorfall gegen 0.25 Uhr in der Westendstraße abspielte.

Vor der Hausnummer 9 habe sie plötzlich der fremde Mann angesprochen, gegen die Hauswand gedrückt und unvermittelt im Intimbereich angefasst.

Vorbeikommende Gruppe lenkte den Täter ab - Frau kann flüchten

Die junge Frau konnte in Richtung Parkstraße flüchten, als der Täter offenbar wegen einer aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommenden Gruppe von ihr abließ. Deutlich mitgenommen von den Ereignissen, meldete sie sich die 22-Jährige erst am Montag bei der Polizei.

Die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kriminalpolizei ermitteln nun wegen sexueller Nötigung und bitten um Hinweise auf den unbekannten Täter, der vom Opfer beschrieben werden kann.

Sexueller Übergriff in Kassel - So wird der Täter beschrieben

Etwa 24 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, normale Figur, blonde kurze Haare (oben länger, seitlich kürzer), leichter Bartansatz, trug eine schwarze Daunenjacke, sprach akzentfrei Deutsch.

Die zuständigen Ermittler des K 12 bitten Zeugen sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561/9100 zu melden.

Eine ähnliche Tat ereignete sich bereits Anfang Dezember: Am 02.12.2019 ist eine Frau in der Bosestraße (Südstadt) von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Der Mann soll ihr unvermittelt in den Schritt gefasst haben.

Von Jennifer Greve