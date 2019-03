Verkehrssünder sorgen für 3,4 Millionen Euro in Kasseler Stadtkasse - Weitere Blitzer geplant

Zunehmende Überwachung des Verkehrs: Unser Foto zeigt Autos auf einer Bundesstraße im Sucher einer Laserpistole, aufgenommen an einer Kontrollstelle in Bayern.

Temposünder und Falschparker haben 2018 der Stadt Kassel deutlich weniger Einnahmen beschert als im Vorjahr. Das Verwarn- und Bußgeld summierte sich im vergangenen Jahr auf rund 3,4 Millionen Euro.

Das ist fast eine halbe Million Euro weniger als 2017, als durch Zahlungen der Verkehrssünder knapp 3,9 Millionen Euro in die Kassen der Stadt Kassel geflossen waren.

Für den spürbaren Rückgang der Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten nennt die Stadt Kassel folgende Gründe: Nach ihren Angaben halten sich die Verkehrsteilnehmer einerseits aufgrund der konsequenten Überwachung des ruhenden Verkehrs zunehmend an die Parkregelungen. So würden immer weniger Verstöße wie zum Beispiel das Parken ohne Parkschein festgestellt. Andererseits seien die festgestellten Tempoverstöße und damit die Einnahmen bei den sechs stationären Geschwindigkeits-Messanlagen im Kasseler Stadtgebiet zurückgegangen. Dort sei ein „gewisser Gewöhnungseffekt“ eingetreten, berichtete Stadtsprecher Michael Schwab.

Mit den 3,4 Millionen Euro an Verwarn- und Bußgeld 2018 liegt die Stadt Kassel zwar 480.000 Euro unter dem Wert 2017, aber noch über den Summen früherer Jahre. Grund dafür sind die sechs stationären Blitzer, die im November 2016 an Hauptverkehrsstraßen in Betrieb genommen worden waren. Sie hatten 2017 für eine deutliche Mehreinnahme gesorgt.

Pläne für neue Messanlagen

Nach Ankündigung der Stadt Kassel sollen noch in diesem Jahr zwei weitere Blitzer aufgestellt werden. Die Einrichtung stationärer Messanlagen werde geprüft, sagte Stadtsprecher Schwab am Donnerstag auf Anfrage. Es können aber noch keine Angaben über mögliche Standorte und den möglichen Zeitrahmen gemacht werden.

Der Einnahmerückgang in Kassel deckt sich übrigens mit der Entwicklung in anderen großen Städten in Hessen. Einzig in Darmstadt lag die 2018 eingenommene Summe an Verwarn- und Bußgeld über dem Vorjahreswert.

Seit Ende 2016 sechs stationäre Blitzer

Die sechs stationären Geschwindigkeits-Messanlagen, die Ende 2016 in Kassel in Betrieb genommen wurden, hatten der Stadt im Jahr 2017 eine erhebliche Mehreinnahme beschert. Rund 3,88 Millionen Euro flossen insgesamt an Zahlungen von Verkehrssündern in die Stadtkasse, das waren über 1,3 Millionen Euro mehr als 2016. Bereits 2017 zeichnete sich jedoch ein Rückgang der Fallzahlen an den Blitzern ab. Der Wert 2018 bestätigt diese Einschätzung.

480.000 Euro weniger als 2017

Nicht nur Kassel, sondern auch die meisten anderen großen Städte in Hessen haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Verwarn- und Bußgeld eingenommen als 2017. Nach einer Anfrage in den Rathäusern lag 2018 nur in Darmstadt die Summe über dem Vorjahr.

+ Einer von sechs stationären Blitzern: Seit Ende 2016 sind die Anlagen an Hauptverkehrsstraßen – hier am Steinweg – in Betrieb. Weitere sind geplant. © Archivfoto: Lothar Koch

2018 nahm die Stadt durch Verkehrsordnungswidrigkeiten insgesamt 3,4 Millionen Euro ein, 480.000 Euro weniger als 2017, aber immer noch deutlich mehr als in den Vorjahren ohne stationäre Blitzer.

So viel Geld haben hessische Städte eingenommen:

Nachfolgend ein Überblick der Situation in anderen hessischen Städten:

Frankfurt: Die Verkehrspolizei, die in Frankfurt für den ruhenden Verkehr und damit auch für Falschparker zuständig ist, nahm 2018 rund 15,3 Millionen Euro aus Verwarn- und Bußgeldern ein. Die dem Ordnungsamt zugeordnete Stadtpolizei verteilt Knöllchen. Diese Zahlen liegen für 2018 aber noch nicht vor. 2017 hatten alle Einnahmen der Stadt Frankfurt aus Verkehrsverstößen bei rund 20,8 Millionen Euro gelegen.

Darmstadt: 2,54 Millionen Euro hat die Stadt 2018 eingenommen. Das ist deutlich mehr als 2017 mit 2,09 Millionen Euro. Die Überwachung von gefährlichen und unfallträchtigen Kreuzungen mittels Blitzersäulen hat sich nach Angaben der Stadt bewährt und wird ausgebaut.

Fulda: Auf dem Niveau des Vorjahres lag 2018 die Stadt Fulda. Die Einnahmen aus Verwarngeld für ruhenden und fließenden Verkehr betrugen 1,61 Millionen Euro, zuvor waren es 1,6 Millionen. Offenbach: Einen deutlichen Rückgang der Einnahmen gab es in Offenbach. Die Stadt beziffert die Summe auf 2,62 Millionen Euro für 2018 nach 3,07 Millionen in 2017.

Gießen: Nach 1,89 Millionen Euro in 2017 waren es im vergangenen Jahr nur 1,55 Millionen Euro an Einnahmen. Die Stadt Gießen will weiter in mobile und stationäre Blitzer investieren.

Marburg: Die Einnahmen 2018 aus Verwarn- und Bußgeld mit rund 1,94 Millionen Euro blieben unter den 2,01 Millionen des Vorjahres. Sechs stationäre Blitzanlagen überwachen den Verkehr in der Universitätsstadt.

Wiesbaden: Aus der Landeshauptstadt liegen keine Zahlen vor. Begründung: Das Straßenverkehrsamt sei im Mai 2017 neu gegründet worden, der Aufbau einer Statistik sei wegen vordringlicherer Aufgaben noch nicht erfolgt. Für die kommenden Jahren ist eine massive Ausweitung der Verkehrsüberwachung geplant.

