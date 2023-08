Vier Autos, zwei Lkw: A7 bei Kassel nach heftigem Unfall voll gesperrt

Von: Erik Scharf

Teilen

P1040633.JPG © Feuerwehr Kassel

Sechs Fahrzeuge sind in einen Unfall auf der A7 bei Kassel verwickelt. Die Autobahn ist voll gesperrt.

Kassel – Heftiger Unfall auf der A7 bei Kassel: Insgesamt vier Autos und zwei Lkw sind zwischen den Anschlussstellen Kassel-Mitte und Kassel-Ost zusammengestoßen. Das teilte die Feuerwehr Kassel mit.

Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag wurden fünf Personen verletzt, glücklicherweise aber niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Die Verletzten wurden nach Angaben der Feuerwehr Kassel in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die A7 war während der Rettungsmaßnahmen in Richtung Norden voll gesperrt. Noch unklar ist die Ursache für den Unfall auf regennasser Fahrbahn.

Neben vier Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Insgesamt waren laut Feuerwehr Kassel 27 Einsatzkräfte am Unfallort. (esa)

Erst vor wenigen Tagen verliert ein Lkw auf der A7 Bagger.