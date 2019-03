Wenn Schnäppchen locken: Warnung vor Fake-Shops im Internet

Internetkriminalität wird ausgeklügelter, die Opferzahlen steigen. Einer Studie zufolge war jeder zweite Internetnutzer 2018 von Kriminalität im Web betroffen. Wir geben Tipps.

Das Schnäppchen war zu gut, um nicht zuzuschlagen. Das dachte sich zumindest eine 42-jährige Frau aus Kassel. Dass es zu gut war, um wahr zu sein, der Gedanke kam ihr nicht. Und so kaufte sie in einem Online-Shop einen Kaffeevollautomaten für 400 Euro, der normalerweise für mehr als 700 Euro über die Ladentheke geht. Die Kasselerin überwies den Betrag. Auf die Ware wartete sie aber vergebens. Die Frau war Opfer betrügerischer Online-Händler geworden, die mit sogenannten Fake-Shops, also gefälschten Internet-Verkaufsplattformen, Online-Einkäufer abzocken wollen.

Thomas Hertwig von der Verbraucherzentrale Hessen kennt viele dieser Geschichten. „Wir haben immer wieder Anfragen von Menschen, die ein vermeintliches Schnäppchen bestellt und bezahlt haben, die aber Ware nicht bekommen. Das ist ein Klassiker“, sagt der Wirtschaftsjurist. Auf den ersten Blick seien Fake-Shops schwer zu erkennen. „Es sind zum Teil Kopien real existierender Internetseiten“, erläutert er. Sie wirkten scheinbar seriös. „Der Käufer zweifelt daher nicht an ihrer Echtheit.“

Markenartikel zu besonders günstigen Preisen

Gegen Vorkasse werden auf diesen Plattformen vornehmlich hochwertige Markenartikel zu besonders günstigen Preisen angeboten. Die Produkte werden nach Eingang der Zahlung jedoch entweder gar nicht oder in minderwertiger Qualität geliefert. „Oft täuschen die Händler sogar Lieferschwierigkeiten vor und vertrösten die Betroffenen, damit sie keine weiteren Schritte einleiten“, schildert Hertwig das Vorgehen der Betrüger.

Skeptisch sollten Online-Käufer Hertwig zufolge bei Ungereimtheiten in der Internetadresse des Shops werden. „Bei einer Erweiterung der Domainendung sollte man genauer hinsehen“, rät er. Dann stehe dort beispielsweise statt „.de“ ein „.de.com“, Gleiches gelte, wenn die Adresse nicht zum Inhalt der Seite passt.

„Wenn beispielsweise bei einer Internetadresse zum Thema Pflanzen Schuhe angeboten werden, ist Vorsicht geboten.“ Stutzig machen sollte den Online-Käufer auch, wenn der Kauf nur per Vorkasse möglich ist. „Es sollte immer umgekehrt sein: Erst die Ware, dann das Geld“, sagt Hertwig.

Erfundene Gütesiegel

+ Thomas Hertwig © privat Fake-Shops schmückten sich zudem gerne mit erfundenen Gütesiegeln oder missbrauchten echte Gütesiegel wie etwa „Trusted Shops“. „Durch einen Klick auf das Siegel kann der Käufer prüfen, ob es mit einem Zertifikat des Siegel-Betreibers verlinkt ist. Ohne entsprechenden Link dürfte es sich um eine Fälschung handeln“, warnt Hertwig. Auch gehäufte Lobeshymnen in den Kundenbewertungen könnten ein Indiz für einen Fake-Shop sein. Weitere Erkennungszeichen könnten etwa AGBs in schlechtem Deutsch sowie ein nicht vorhandenes Impressum sein.

Wenn doch ein Impressum zu finden sei, müsse es unter anderem die Adresse, einen Vertretungsberechtigten und eine E-Mail-Adresse sowie einen Verweis auf das Handelsregister mit entsprechender Nummer enthalten. „Letzteres kann im Zweifel genauer überprüft werden“, so der Wirtschaftsjurist.

Polizei: Nur bei Online-Händler des Vertrauens kaufen

Die Polizei gibt Tipps, wie sich Online-Käufer schützen können:

Informieren Sie sich: Geben Sie den Namen des Online-Shops in eine Suchmaschine ein, dadurch können Sie negative Erfahrungen anderer Kunden herausfinden und müssen sich nicht auf die Versprechungen der Shop-Betreiber verlassen. In vielen Selbsthilfeforen erfahren Sie ebenfalls, ob Ihr gewählter Online-Händler unseriöse Geschäftspraktiken anwendet.

Wählen Sie sichere Zahlungswege: Der Kauf auf Rechnung kann vor Betrug durch Fake-Shops schützen. Überweisungen können nicht rückgängig gemacht werden, Lastschriften können aber bis zu 8 Wochen ab Buchungsdatum storniert werden. Nutzen Sie beim Onlinekauf keine Zahlungsdienste wie Western Union, paysafe oder Ukash.

Kein Einkauf bei Zweifel: Wenn Sie sich unsicher sind, kaufen Sie am besten gar nicht im gewählten Shop. Sie sollten das gewünschte Produkt nur beim Händler Ihres Vertrauens erwerben.

Sollten Sie bereits Geld für Ihren Kauf überwiesen haben, informieren Sie sich umgehend bei Ihrer Bank, ob Sie die Zahlung rückgängig machen können. Dies ist innerhalb eines bestimmten Zeitraums in der Regel noch möglich. Bei anderen Zahlungsarten (bspw. Bargeldtransfer) kontaktieren Sie sofort den Dienstleister und lassen ihn die Transaktion stoppen.

Sichern Sie alle Beweise für Ihren Online-Kauf: Ob Kaufvertrag, Bestellbestätigung oder E-Mails – bewahren Sie alle Belege für Ihren Kauf auf. Drucken Sie diese aus.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei: Mit den gesicherten Unterlagen sollten Sie sich möglichst sofort an die Polizei wenden und Strafanzeige erstatten. Nur dann können Löschungen von Fake-Shops konsequent vorangetrieben werden.

Verbraucherzentrale lädt zu Vortrag ein

Die Beratungsstelle Kassel der Verbraucherzentrale Hessen lädt in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Nordhessen für Freitag, 15. März, 16 Uhr, zu einem Informationsvortrag anlässlich des Weltverbrauchertags ein. Das Thema lautet „Cybercrime-Phänomene: Verbraucher im Visier von Betrügern“.

Kriminaloberkommissarin Aniane Emde vom Polizeipräsidium Nordhessen stellt dabei aktuelle Betrugsmaschen im Internet vor und gibt Tipps, wie man am besten darauf reagiert. Die Veranstaltung findet in der Beratungsstelle Kassel der Verbraucherzentrale Hessen am Rainer-Dierichs-Platz 1 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

