Kassel will Besucher lenken: Stadt plant neues Leitsystem für Touristen 

Ob zum Bergpark Wilhelmshöhe oder zur Grimmwelt: Die Stadt Kassel will Besucher künftig auf den richtigen Weg zu ihren touristischen Attraktionen lenken.

Bis zum Jahr 2022, also bis zur documenta 15, soll ein neues Informations- und Leitsystem am Start sein.

2018 zählte Kassel rund 14 Millionen Tagesgäste. Bewusst gelenkt werden sollen Kassel-Besucher künftig sowohl in der Stadt als auch digital im Internet. Das Pilotprojekt, dem die Stadtverordneten am Montag zugestimmt haben, soll später auf ganz Nordhessen übertragen werden.

Das Konzept wird die Regionalmanagement Nordhessen GmbH erarbeiten. Die Kosten belaufen sich auf 600 000 Euro. Gefördert wird das Vorhaben durch die Europäische Union (EU).

die Förderung eines umweltfreundlichen Tourismus

die Verknüpfung von Attraktionen und die Ausweisung von Themenrouten

die Verringerung des Autoverkehrs durch Lenkung auf Parkplätze und Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr

die Schaffung eines Wiedererkennungswertes durch einheitliche Beschilderung. Ziele der neuen Besucherlenkung sind unter anderem:

61 Prozent der Besucher reisen per Auto an

Bislang reist die Mehrzahl der Kassel-Besucher (61 Prozent) per Auto an. Problem: Die bisherige Besucherführung erreicht sie nur dann, wenn sie ihr Ziel (etwa Schloss Wilhelmshöhe) direkt anfahren und nicht zuvor auf Straßenbahn oder Bus umsteigen. Genau das aber ist gewollt: Künftig sollen Besucher auf ausgewiesene Parkplätze geleitet werden, auf den ÖPNV umsteigen und die letzte Strecke zu Fuß zurücklegen. Dafür soll das neue Leitsystem die Voraussetzungen schaffen.

Der Kultur- und Städtetourismus gilt als wichtige Wirtschaftsbranche, der Wettbewerb wird jedoch schärfer. Um in diesem zu bestehen, will die Stadt Kassel mit dem neuen Leitsystem ihre „Willkommenskultur“, also die Ankommens-, Verbindungs- und Aufenthaltsqualität für Besucher – verbessern.

Tourismus als wichtige Wirtschaftsbranche

Der Tourismus gilt als eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in der Region. 2018 zählte die Stadt Kassel 1.156.969 Übernachtungen (in Betrieben ab zehn Betten), mehr als je zuvor in einem Jahr ohne die documenta. Mit den in der Statistik nicht erfassten kleineren Betrieben und Privatunterkünften werden pro Jahr rund 2,2 Millionen Übernachtungen und 14 Mio. Tagesgäste verzeichnet. 2016 sorgten die Tagestouristen für 413 Millionen Euro Umsatz.