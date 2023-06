Kassel wird älter: Stadt will dezentrale Angebote für Altenhilfe erweitern

Von: Anna-Laura Weyh

Die Kasseler Bevölkerung wird älter. © Swen Pförtner/dpA

Der Anteil der Seniorinnen und Senioren steigt in der documenta-Stadt.

Kassel – Kassel wird älter. Zu der Gruppe, zu der alle Menschen über 60 Jahren gehören, zählten 2021 bereits 52 900 Personen – das ist mehr als jede vierte der Stadtbevölkerung. In den nächsten Jahren soll die Zahl noch weiter zunehmen: Bis 2030 soll die Gruppe der Ü60-Jährigen 59 000 Kasselerinnen und Kasseler umfassen. Das zeigt der Altenhilfebericht der Stadt.

Das Kasseler Sozialamt will deshalb die Altenhilfe weiter ausbauen, sagt Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Ilona Friedrich: „Die ältere Bevölkerung nimmt zu, darauf reagieren wir.“ Dezentrale Angebote wie Stadtteiltreffs sollen gestärkt werden. „Ältere Menschen haben einen anderen Radius.

Deshalb wollen wir in den Stadtteilen mehr soziale Knotenpunkte schaffen“, so Friedrich. Auch die Beratungsstelle „Älter werden“ findet mittlerweile nicht mehr nur an der Fünffensterstraße statt. Es gibt auch Beratung vor Ort in der Nordstadt, in Philippinenhof und in Bettenhausen. „Wir schauen, wie das läuft und wie das Angebot dann ausgebaut werden kann“, sagt die Sozialdezernentin.

Aktuell gibt es laut Altenhilfebericht in Kassel so viele Hochaltrige (Menschen ab 85 Jahre) wie nie zuvor. Bis 2030 werde die Gruppe noch einmal um ein Drittel ansteigen und dann 8250 Personen umfassen. Aber nicht nur die Altersstruktur verändere sich, sondern auch die Struktur in den Haushalten. Viele Menschen wollen möglichst lang in der eigenen Wohnung bleiben. „Aber die Familie als größte Pflegekraft fällt oft weg. Viele leben allein“, sagt Anja Deiß-Fürst, Leiterin des Sozialamts.

Die meisten älteren Menschen leben in den Stadtteilen Brasselsberg und Bad Wilhelmshöhe: Dort ist nahezu jede dritte Person über 65 Jahre alt und jede zehnte Person über 80 Jahre alt. Zum Vergleich: In Nord-Holland zählt nur jede 50. Person zu den Ü80-Jährigen.

Die großen Altersunterschiede zeigen, dass verschiedene sozioökonomische Rahmenbedingungen auch unterschiedliche Ansätze in der Altenhilfe erfordern“, sagt das Team des Sozialamts. Deshalb sei es wichtig, nicht in jedem Stadtteil die gleichen Angebote bereitzustellen, sondern mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, was an welcher Stelle tatsächlich gebraucht werde, so Deiß-Fürst.

Heute sollen die Stadtverordneten im Kasseler Rathaus über die erforderlichen Haushaltsmittel zur Sicherung und Erweiterung dezentraler Altenhilfe-Angebote abstimmen.