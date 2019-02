Verkehrsader: Wolfhager Straße ist „kein lebenswerter Ort“

Die Wolfhager Straße ist mit 11,8 Kilometern die längste Straße der Stadt. Sie ist mit bis zu 45.000 Autos pro Tag aber auch eine der am meisten befahrenen.

Kassel - Für die Anwohner der Verkehrsader, die vier Stadtteile verbindet, ist dies eine enorme Belastung. „Die Straße ist kein lebenswerter Ort“, findet Günther Wolfgang vom „Runden Tisch Humanisierung der Wolfhager Straße“. Die Initiative kämpft seit drei Jahren für Verbesserungen.

Es handelt sich um ein Bündnis, in dem auch die Ortsbeiräte von Nord-Holland, Rothenditmold, Kirchditmold und Harleshausen an einem Strang ziehen. Ziel sei eine „ Straße mit Aufenthaltsqualität“, so die Initiatoren. Dazu gehörten breitere Bürgersteige, eine attraktive Gestaltung von Plätzen, durchgängige Radwege und weniger Verkehr.

Hoffen auf Straßenbahn

Um eine Reduzierung des Autoverkehrs zu erreichen, setzt die Initiative ihre Hoffnungen in die von Oberbürgermeister Christian Geselle forcierte Straßenbahnanbindung für Harleshausen über die Wolfhager Straße. Durch die ab 2021 vorgesehene Sanierung und Aufweitung der Drei Brücken wird der Bau einer Straßenbahnstrecke zwischen Innenstadt und Harleshausen möglich. Die Mitglieder des Runden Tisches erinnern in dem Zusammenhang an die alte Linie 7, die einst Rothenditmold mit der Innenstadt verband. Sie fuhr bis 1971 bis in Höhe der Valentin-Traudt-Schule.

+ Blick zurück: Wolfhager Straße im Jahr 1909 mit Blick in Richtung Rothenditmolder Kirche und Schule. © Privat

Die Anwohner der Wolfhager Straße würden massiv unter dem Verkehr leiden, so Elisabeth König (Grüne), Ortsvorsteherin von Kirchditmold. In einigen Abschnitten reicht die Wohnbebauung bis unmittelbar an die Straße – entsprechend laut ist es in den Häusern. Die Häuser stünden zum Teil seit 160 Jahren, als die alte Radialstraße noch als Handelsweg ins Umland diente, erzählt Helmut Hartmann von der Bürgerinitiative. „Die alten Häuser haben sich nicht bewegt, doch die Straße ist gewachsen.“

Bei einer Befragung von Passanten sei herausgekommen, dass jeder bemüht sei, die Straße so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Radfahrer würden „aus Notwehr“ auf die Bürgersteige ausweichen, weil ihnen das Fahren auf der Straße zu gefährlich erscheine.

Städtische Pläne für Straße und Umfeld