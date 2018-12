Zwei Autos stoßen in Kassel zusammen: Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder

Verkehrsunfall in Kassel: Fünf Personen, darunter zwei Kinder, wurden dabei verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr in Kassel gekommen: Im Kreuzungsbereich Ahnatalstraße/ Rasenallee sind zwei Autos zusammengestoßen.

Aktualisiert um 22.05 Uhr. Eine 69-jährige Wolfhagerin befuhr mit ihrem Hyundai die Ahnatalstraße in Richtung Rasenallee. Die andere Unfallbeteiligte, eine 48-jährige Frau aus Schauenburg, war laut Polizei mit ihrem VW Passat auf der Rasenallee unterwegs - Sie fuhr aus Richtung Schloss Wilhelmshöhe kommend in Richtung Wolfhager Straße. An der Kreuzung Ahnatalstraße/ Rasenallee kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Wie die Polizei berichtet, war die Wolfhagerin nach dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt und musste mit einem technischen Gerät von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt.

Die 48-jährige Frau aus Schauenburg sowie drei weitere Insassen, darunter zwei Kinder, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Nach bisherigen Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Rasenallee war kurzzeitig gesperrt. 24 Einsatzkräfte waren eine Stunde lang im Einsatz. Die Beamten des Polizeireviers in Baunatal haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Hier ist es zu dem Unfall gekommen:

Zu einem weiteren Verkehrsunfall in Kassel kam es an Heiligabend: Ein 78-Jähriger verlor vermutlich infolge eines Herzinfarktes die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann starb später im Krankenhaus.