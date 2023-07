Kasselänerin will zurück in die Heimat: Birgit Linke zieht es von Bayern nach Nordhessen

Von: Anna-Laura Weyh

Die Kasselänerin Birgit Linke zieht es nach einem schwerem Unfall von ihrer Wahlheimat Bayern zurück nach Nordhessen.

Kassel – Birgit Linke ist 76 Jahre alt und lebt in Bayern. Die lebensfrohe Kasselänerin hat es vor genau 25 Jahren nach Murnau am Staffelsee gezogen. „Meine Söhne lebten dort in der Nähe. Ich kannte die Gegend von Besuchen, sie ist wunderschön“, erzählt Linke. In ihrer nordhessischen Heimat hatte sie damals keine Verwandten mehr.

„Als meine beste Freundin starb, habe ich meine Sachen gepackt“, sagt sie. Mittlerweile vermisst Linke, die in Kassel bei der Stadtverwaltung, bei Gericht und später auch als Sekretärin in der Grundschule Harleshausen gearbeitet hat, ihre Heimat. „Ich möchte den Bergpark und die Aue wiedersehen, ich möchte wieder zurück nach Kassel.“

Weil sie vor knapp einem Jahr kurz nach ihrem Umzug nach Peiting einen schweren Unfall hatte, ist die Wohnungssuche aus der Ferne eine große Herausforderung für Linke. Denn seitdem kann sie nicht mehr laufen, ist auf einen Rollstuhl angewiesen und kann auch ihre Arme nur noch eingeschränkt bewegen.

Bei einem Spaziergang in der Nähe des Friedhofs – einer ihrer Lieblingsorte – hat sie das Bewusstsein verloren und ist gestürzt. Aufgewacht ist sie erst wieder im Krankenhaus.

Dennoch hat sie ihren Lebensmut nie verloren. „Ich kann zwar nicht laufen und nicht schreiben. Aber ich kann denken und sprechen, das ist manchem nicht vergönnt.“ In den vergangenen Monaten hat sich ihr Gesundheitszustand wieder stark verbessert. Linke macht große Fortschritte. Die nötige Hoffnung und Zuversicht dafür bekommt sie „von oben“, wie sie sagt: „Ich habe Vertrauen in diese Kraft. Angst hatte ich nie.“

Auch ein Grund für ihren Wunsch, zurück nach Kassel zu gehen: Ihre Familie ist mittlerweile nicht mehr nur in Bayern zu Hause. „Sie sind überall verstreut. Das ist auch gut so.“ Ein Sohn wohnt mit seiner Familie sogar wieder ganz in der Nähe der alten Heimat: in Niestetal. Von ihm oder seiner Ehefrau Hilfe bei der Wohnungssuche will Linke jedoch nicht: „Ich war immer selbstständig. Das schaffe ich auch so“, sagt sie. Der Kontakt zu ihren Enkelkindern fehlt ihr. In Niestetal leben drei von ihnen: neunjährige Zwillinge und ihre fünfjährige Schwester.

Einer ihrer Enkel teilt Birgit Linkes Liebe für Friedhöfe. „Als wir vor meinem Unfall immer zusammen spazieren gegangen sind, wollte er oft zum Friedhof“, erinnert sie sich. Für die 76-Jährige sind das Orte der Ruhe und der Dankbarkeit. „Ich fühle mich dort wohl. Ich freue mich, dass ich die Menschen habe kennenlernen dürfen. Traurig bin ich nicht, ich fürchte den Tod nicht.“ Sie mag die Pflanzen dort und die liebevoll gestalteten Gräber.

Ihr Enkel teile dieses heimelige Gefühl, sagt Birgit Linke. „Er hat gesagt, dass er mich später am Grab besuchen kommen und Blümchen pflanzen möchte. Das hat mich berührt und es gibt mir die Kraft, den Umzug in die Wege zu leiten.“

Auch dafür möchte sie zurück nach Kassel kommen: um nach einem erfüllten Leben in Heimaterde beerdigt zu werden.