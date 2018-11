Kasseler Stadtverordneter Bernd Hoppe erneut auf der Anklagebank

Der Kasseler Stadtverordnete und Jurist Dr. Bernd Hoppe (fraktionslos) muss erneut als Angeklagter vor Gericht erscheinen.

Am Donnerstag, 15. November, muss sich der 58-Jährige vor dem Kasseler Amtsgericht wegen des Verdachts der Gebührenüberhebung in Tateinheit mit Betrug sowie wegen Untreue verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft Hoppe vor, im Jahr 2016 als Rechtsanwalt Gebühren einer Rechtsschutzversicherung in Höhe von etwa 3500 Euro in Rechnung gestellt zu haben, obwohl die Abrechnung in dieser Höhe nicht berechtigt gewesen sein soll. Obgleich der Angeklagte von der Rechtsschutzversicherung den in Rechnung gestellten Betrag erhalten habe, soll er verpflichtet gewesen sein, hiervon einen Teil in Höhe von rund 330 Euro an seine Mandantschaft auszukehren. Dies soll er unterlassen haben.

Hoppe war erst am 17. Januar dieses Jahres wegen besonders schwerer Untreue in einem Fall und Untreue in vier Fällen zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht hat die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zudem sprach die elfte Strafkammer ein Berufsverbot für den Anwalt von zwei Jahren aus. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Hoppe über 170.000 Euro von Mandanten veruntreut hat, die er in Erbschaftsangelegenheiten vertrat. Das Geld habe er einbehalten, um seine Kanzlei und private Ausgaben zu finanzieren.

Gegen dieses Urteil hatte Hoppe beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt. Die Revision wurde mittlerweile verworfen, wie Robert Winter, Sprecher des Landgerichts, mitteilt. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Hoppe war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Aus unserem Archiv: