Kasseler Anwohner ärgert sich über Tierhalter, die Hundekot nicht entsorgen

Kot-Mobilee an Schild des Bauernverbands: Spaziergänger Dieter Wrazidlo empfindet diesen Anblick auf der Hasenecke als ziemlich unappetitlich.

„Ich bin kein Hundefeind“, macht Dieter Wrazidlo deutlich. Der 65-jährige Rentner, der im Stadtteil Wolfsanger-Hasenhecke lebt, hat nur etwas gegen Hundebesitzer, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht entsorgen.

Wrazidlo ärgert sich seit Jahren über speziell hinterlassenen Hundekot, der in Tütchen an einem Schild des Kreisbauernverbands hängt. Das Schild steht auf einem Feld auf der Hasenecke, wo er oft spazieren geht. Darauf steht ein Text, in dem die Hundebesitzer darum gebeten werden, dass die Felder nicht als Hundeklo benutzt werden. Schließlich würden dort hochwertige Futter- und Nahrungsmittel wachsen, die nicht durch Kot verunreinigt werden dürften.

Einige Hundehalter scheinen der Bitte nachzukommen. Zumindest halbherzig. Sie entsorgen die Haufen ihrer Hunde zumindest in Tüten. Diese nehmen sie aber nicht mit, sondern hängen sie an das Schild. Bunte Tüten sind dort wie an einem Mobilee angebracht. Einige sind auf den Boden gefallen. „Das sieht sehr unappetitlich aus“, sagt Wrazidlo. Das passe nicht in die schöne Landschaft auf der Hasenhecke.

Reinhard Schulte-Ebbert, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Kassel, bezeichnet das Verhalten der Hundehalter, die die Kottüten aufhängen, als Provokation. Er habe Verständnis dafür, dass Mensch und Tier hier gern spazieren gehen. Die Hundehalter müssten sich aber um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner kümmern. Dient der Kot nicht als Dünger? „Grundsätzlich ist Kot organischer Dünger“, sagt Schulte-Ebbert. Aber man könne nur zu bestimmten Zeiten düngen, sonst bekomme man ein Hygieneproblem, wenn der Kot nicht abgebaut wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Hundekot-Haufen: Niedensteiner prüfen DNA-Datenbank für Hunde

Gülle dürfe zum Beispiel auch nicht vor der Ernte auf das Feld gebracht werden. Auf dem Schild steht deshalb der Warnhinweis, dass durch Hundekot Krankheiten übertragen werden können und die Gesundheit von Menschen und Tieren gefährdet werden kann. Wenn Kühe Hundekot, der sich im Gras/Heu befindet, fressen, dann könne das zu Totgeburten führen. Wenn Landwirte ihr Gemüse auf dem Feld maschinell ernten, dann könnten sie nicht erkennen, ob Kot dazwischen liegt, sagt Schulte-Ebbert.

Im Stadtgebiet hätten Landwirte die Schilder an zehn bis 15 Stellen aufgestellt, im Landkreis gebe es mehrere Dutzend. Einige Kommunen hätten in der Nähe der Schilder Mülleimer aufgestellt. Ein Mülleimer ist in Nähe des Schilds auf der Hasenhecke nicht zu sehen.

Der nächste Abfallkorb befinde sich in einer Entfernung von rund 200 Metern im Bereich der Haltestelle Hasenhecke West, sagt Michael Schwab, Sprecher der Stadt Kassel. Er weist daraufhin, dass die „Verantwortung für die Hinterlassenschaft des Hundes“ uneingeschränkt beim Hundebesitzer liege. Auch für die Entsorgung der gefüllten Beutel sei der Hundebesitzer verantwortlich. Die Beutel sind über den Hausmüll (graue Restmülltonne) oder über Abfallkörbe zu entsorgen.

Im Bereich des Wohngebiets Hasenhecke befinde sich derzeit noch kein Sac-O-Mat (Tütenspender plus Abfallbehälter). Es aber bestehe offensichtlich Bedarf, sodass die Stadtreiniger dort innerhalb der Bebauung einen Sac-O-Maten (Tütenspender plus Abfallbehälter) installieren werden, kündigt Schwab an.