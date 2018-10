Kulturdezernentin über den Abbau des Obelisken: „Bedauere, dass ich keine Kenntnis hatte“

Kassels Kulturdezernentin Susanne Völker blickt nach vorne. Ein Rücktritt ist für sie kein Thema, obwohl sie über den Abbau des Obelisken nicht informiert war. Dafür richtet sie ihren Blick auf die nächste documenta.

Frau Völker, der Abbau des Obelisken war eine außergewöhnliche Aktion. Wie bewerten Sie die Situation, jetzt wo das Kunstwerk weg ist?

Susanne Völker: Ich bedauere natürlich sehr, dass es hier zu keiner Einigung kam und der Obelisk für Kassel nicht erhalten werden konnte. Ich habe mich immer für den Erhalt des Obelisken eingesetzt, darum hatten wir gemeinsam mit dem Künstler Olu Oguibe eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die offen angelegt war, sodass der Künstler entscheidet, ob ihm die erzielte Summe genügt. Nachdem er mit der Summe einverstanden war, ging es dann um die Frage des Standortes. Der Künstler hat dann deutlich gemacht, dass ihm sehr am Standort Königsplatz gelegen ist. Vor der Sommerpause wurde dann ein Kompromiss erzielt, der auf das zu bauende documenta-Institut am Holländischen Platz abzielte. Mit der Einschränkung, dass der Obelisk nach Herrn Oguibes Wunsch bis dahin auf dem Königsplatz bleiben sollte.

Frau Völker, ich muss hier einhaken. Die Genese der Geschichte wurde ausführlich berichtet, auch über die jüngste Stellungnahme Oguibes, in der er das ganze Verfahren aus seiner Sicht schildert. Jetzt ist der Obelisk vom Königsplatz weg. Ist dadurch der Stadt Schaden entstanden? Sehen Sie noch eine Chance, mit dem Künstler über den Standort Treppenstraße zu verhandeln?

Völker:Ich habe immer gesagt, mir ist wichtig, dass der Obelisk für Kassel erhalten bleibt. Der Kompromissvorschlag, der zuletzt im Raum stand, war der zwischen dem Künstler und dem Oberbürgermeister besprochene Standort auf der Treppenstraße. Auch diese Lösung hätte ich selbstverständlich mitgetragen. Wir haben jetzt die Situation, dass wir mit Ablauf der Fristen zum 30. September von Seiten der Stadt Kassel keinen Leihvertrag und keinen Überlassungsvertrag mehr haben, und einen Stadtverordnetenbeschluss, wonach der Obelisk abgebaut werden soll, wenn es zu keiner Einigung kommt. Insofern wurde mit dem Abbau ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung umgesetzt. Ich bedauere sehr, dass es nicht möglich war, zu einer Einigung zu kommen. In der Pressemitteilung vom Mittwoch heißt es aber auch, dass die Stadt nach wie vor offen ist für Gespräche …

Halten Sie das für realistisch?

Völker:Das ist natürlich eine Frage an den Künstler und an den Oberbürgermeister, ob sie sich vorstellen können, noch gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Als ich im Sommer gebeten wurde zu akzeptieren, dass es bilaterale Gespräche zwischen dem Künstler und dem Oberbürgermeister geben wird, habe ich das natürlich getan, weil mir am Gelingen des Prozesses gelegen war.

Wie bewerten Sie denn die Art und Weise des Abbaus – ohne Ankündigung, in einer Nacht- und Nebel-Aktion am Tag der Deutschen Einheit?

Völker:Der Obelisk hat in den letzten Monaten viele Diskussionen und Diskurse ausgelöst – künstlerische, ästhetische, inhaltliche, auch solche über den Standort. Das heißt, die Stadtgesellschaft hat sich sehr intensiv mit diesem Kunstwerk auseinandergesetzt, was eine positive Rückkoppelung ist auch auf die documenta 14, die in ihrer Schlussphase ja sehr von finanziellen Fragestellungen überschattet war – was eine sehr bedauerliche Entwicklung war. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die Stadtgesellschaft an diesem Obelisken und seinen Diskursen intensiv Anteil genommen hat.

Und wie bewerten Sie persönlich das Vorgehen?

Völker: Für diese Diskurse hätte ich mir einen anderen Ausgang gewünscht.

Wie gehen Sie denn mit dem Affront um, dass der Oberbürgermeister Sie nicht über den Termin und die Art und Weise des Abbaus informiert hat?

Völker: Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung war absehbar, dass es zu einem Abbau kommen würde, wenn keine Einigung mehr erzielt wird bis zum 30. September. Insofern stand der Abbau im Raum. Ich bedauere, dass ich keine Kenntnis von dem Zeitpunkt hatte. Der Oberbürgermeister hat seine Beweggründe genannt, warum er nur einen ganz kleinen Kreis von Personen informiert hat.

+ Nächtlicher Abbau: Am 3. Oktober wurde der Obelisk überraschend abgebaut. © Andreas Fischer

Ist das für Sie stichhaltig?

Völker: Es ist für mich nachvollziehbar, dass er einen geordneten und steuerbaren Vorgang gewährleisten wollte.

Empfinden Sie den Umgang mit Ihnen als Demütigung?

Völker:Im Vordergrund steht für mich die Außenwahrnehmung der Stadt, und in diesem Zusammenhang halte ich es für wichtig, dass die documenta-Kunst das Wichtigste ist, dass die Freiheit der Kunst ein zentrales Ziel ist. Diese Dinge zu schützen, darin sehe ich meine Aufgabe. Dass ich nicht informiert war über den Abbau, ist nicht entscheidend für das Gelingen oder Nicht-Gelingen dieses Projektes.

Aber fühlen Sie sich nicht in Ihrer Autorität beschädigt durch dieses Vorgehen? Es ist schließlich Ihr Ressort, das betroffen ist.

Völker:Es ist richtig, dass es mein Fachressort ist. Aber nachdem der Oberbürgermeister und der Künstler sich darauf verständigt haben, in bilateralen Gesprächen diesen Prozess weiterzuführen, bin ich der Bitte nachgekommen, das zu respektieren, und insofern hat der Oberbürgermeister in seiner Verantwortung mit dem Abbau des Obelisken einen gültigen Stadtverordnetenbeschluss umgesetzt und diesen Prozess beendet.

Können Sie sich weiter eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister vorstellen?

Völker: Davon gehe ich fest aus, gerade bei den großen Themen, die uns in der Zukunft gemeinsam beschäftigen. Ob das die Kulturkonzeption ist, die auf einem sehr guten Weg ist als partizipativer Prozess mit zahlreichen Projekten, die daraus resultieren, oder ob es die Realisierung des documenta-Instituts ist. Um diese Ziele zu realisieren und damit das Beste für unsere Stadt zu bewirken, ist eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit notwendig.

Hatten Sie am Mittwoch kurz an Rücktritt gedacht?

Völker:Nein.

Sie sind auf Vorschlag des kleinsten Partners der Kasseler Koalition, nicht der SPD und der Grünen, gewählt worden. Sehen Sie sich ausreichend unterstützt?

Völker: Da ich keiner Partei angehöre, bin ich auch keiner Fraktion so eng verbunden, wie es die anderen Dezernenten sind. Das hat in manchen Situationen Vorteile und in manchen Situationen möglicherweise Nachteile. Aber ich erlebe die Zusammenarbeit mit den Fraktionen, in den Ausschüssen und Gremien als sehr konstruktiv und sachorientiert.

Noch mal zum Obelisken: Wie sehen Sie Kassels Image nach dieser Nacht- und Nebel-Aktion? Wird von außen vielleicht sogar Kassels Eignung als documenta-Stadt infrage gestellt?

Völker:Die Stadt Kassel hat 14 documenta-Ausstellungen ausgerichtet und damit eine langjährige Erfahrung mit dieser weltweit wichtigsten Kunstausstellung. Es hat immer wieder Schwierigkeiten und Konflikte gegeben. Insbesondere im letzten Jahr hat uns das ja eng begleitet, und der Beginn meiner Amtszeit war sicherlich auch stark davon geprägt. Aber selbstverständlich glaube ich, dass Kassel auch die nächste documenta sehr erfolgreich ausrichten wird. Die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange und auf einem sehr guten Weg. Deshalb freue ich mich auf die nächste documenta-Ausstellung. Für den Obelisken hätte ich mir in der Tat – und das ist kein Geheimnis – gewünscht, dass es zu einem anderen Ergebnis kommt.

Werden Sie sich bei diesem Thema noch einmal engagieren?

Völker:Meine Haltung war von Anbeginn an und ist es noch, dass ich mich für den Erhalt dieses mit dem Arnold-Bode-Preis gekrönten Kunstwerkes einsetze. Insofern bedauere ich es sehr, dass es nicht gelungen ist, zu einer Einigung über den Verbleib zu kommen. Ich bin aber immer noch sehr froh, dass der Obelisk während der documenta und in der Zeit danach in Kassel war.

Fürchten Sie, dass Oberbürgermeister Geselle auch künftig, wenn er es für angebracht hält, Kulturthemen an sich zieht?

Völker: In die Zukunft zu schauen, wie sich der Oberbürgermeister künftig verhalten wird, entzieht sich meinen Möglichkeiten. Ich hoffe auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Sehen Sie sich in Ihrer Arbeit an der Kulturkonzeption ausreichend unterstützt?

Völker: Die Kulturkonzeption hat als partizipativer Prozess sehr viele Menschen eingeschlossen, und wir haben gemeinsam eine Menge diskutiert und bewegt. Und wir bereiten jetzt den Abschlussbericht für die politischen Gremien vor, damit danach die Stadtverordnetenversammlung über die Kulturkonzeption beschließen kann. Ich erlebe ein großes Interesse an diesem Prozess und hoffe sehr auf Unterstützung, wenn es um die Beschlussfassung und dann um die Realisierung konkreter Maßnahmen geht.

Von Werner Fritsch

Lesen Sie auch: Obelisk in Kassel abgebaut: Oberbürgermeister Geselle verteidigt Vorgehen