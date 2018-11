Kasseler Kunsthandwerkermarkt: Wieder kamen Tausende in die documenta-Halle

Filigraner Silberschmuck, lustige Tierfiguren und süße Backwaren: Es gab viel zu entdecken beim Kunsthandwerkermarkt in der documenta-Halle. 7000 Besucher strömten an den Ständen vorbei.

Es wird in weichen Filz gegriffen und über samtige Holzflächen gestrichen, der Duft süßer Backwaren erschnuppert und filigraner Silberschmuck bestaunt. Die Besucher schwelgen in bunten Farben, natürlichen Materialien und kunstvollen Verarbeitungsmethoden. Es ist ein Fest der Sinne, denn es ist wieder Kunsthandwerkermarkt in der documenta-Halle.

Schon in den ersten Stunden nach der Öffnung am Samstagmorgen waren tausend Besucher – vorwiegend Frauen – in die Ausstellungshalle geströmt. Am Ende werden es nach ersten Schätzungen der Veranstalterinnen, Evelyn Berndt-Rojo, Martina Heumann-Bayer und Christiane Weiß, an zwei Tagen mindestens wieder die 7000 wie im vergangenen Jahr.

Die Kasseler Kunsthandwerkerinnen organisieren den beliebten Markt seit 20 Jahren. Er ist inzwischen zur Institution geworden. Aus ganz Deutschland, so Weiß, von Hamburg bis Fürth, waren auch dieses Mal wieder die Besucher nach Kassel angereist.

Und jede und jeder hatte ihn bald für sich entdeckt: den Lieblingsstand. „Er ist der Beste überhaupt“, sagte Marie Muche aus Habichtswald mit glänzenden Augen über Holzdesigner Klaus Schnutz aus Siegen: Ihrem Freund Hendrik Spangenberg zeigte sie begeistert, was sie erstanden hatte: ein fein gearbeitetes Einzelstück in Form einer kleinen Gans. Darauf die Buchstaben o. k.. Marie blickte ihr Gegenüber auffordernd an. Ist der Groschen gefallen? „Ganz okay’“ amüsierte sie sich. Der Schöpfer des zum Kunstwerk gewordenen Wortspiels ist ein ehemaliger Schriftsetzer, der seine grafischen Kenntnisse in eine originelle Geschäftsidee umgemünzt hat.

Wie Schnutz waren die Kunsthandwerkerinnen und -handwerker in der documenta-Halle an ihren Ständen mit Unikaten von staunenden und beglückten Menschen umlagert, ob es sich um den Stand mit Buchstützen von Bernhard Stiller handelte oder um die bunten Ledertaschen von Sabine Schumacher.

Jeder hatte ein Lächeln auf den Lippen, der am Verkaufsstand von Friedrich Barleben aus Freiburg stehen blieb. Barleben versteht es, den wolligen „Handspiel-Tierfiguren mit Charakter“, die seine Frau Maria herstellt, Leben einzuhauchen. Puppenspiel-Kostproben gab es gratis. Der elfjährigen Rike aus Kassel hat der kleine Dialog von Stoffhund zu Stoffhund gefallen. Und den Umstehenden auch.