Kasseler Medizin-Uni: Die ersten sind fertig mit dem Studium

Kassel. 13 Frauen und ein Mann aus dem ersten Jahrgang der privaten Kasseler Medizin-Uni arbeiten jetzt in Klinikum Kassel und im Kreiskrankenhaus Wolfhagen.

Sie absolvieren ihr „Foundation Year“, in dem sie bereits weitgehend selbständig arbeiten dürfen und mit dem sie die uneingeschränkte Erlaubnis für die ärztliche Tätigkeit in Großbritannien und Deutschland erlangen.

Danach wird sich zeigen, ob die jungen Ärzte den nordhessischen Krankenhäusern weiterhin als Nachwuchs zur Verfügung stehen. Denn das neue Studienangebot soll den kommunalen Kliniken in unserer Region qualifizierten Ärzte-Nachwuchs und damit die Zukunft zu sichern.

Die Kassel School of Medicine (KSM) ist eine Tochtergesellschaft der Gesundheit Nordhessen (GNH). Die Medizin-Uni bietet in Kooperation mit der renommierten University of Southampton seit 2013 ein zweisprachiges Medizin-Studium an. Jährlich werden an der KSM bis zu 30 Studierende aufgenommen. Mit Hilfe des Pionierjahrgangs sei es gelungen, das innovative Kasseler Medizinstudium zu etablieren, sagt GNH-Vorstandsvorsitzender Karsten Honsel.

Das in Deutschland bisher einzigartige Studium zeichne sich durch einen hohen Praxisbezug und das Lernen in kleinen Gruppen aus und sei von der britischen Medizin-Aufsichtsbehörde mit exzellenten Ergebnissen zertifiziert worden. Von Anfang an seien die Studierenden in England auf Patienten getroffen und hätten so die Kommunikation und den Umgang mit Kranken gelernt, sagt Professorin Dr. Irina Berger, Direktorin des Instituts für Pathologie im Klinikum Kassel und KSM-Dekanin. Im dritten Studienjahr wechseln die KSM-Studierenden für die klinische Ausbildung nach Nordhessen, die im Klinikum Kassel und den Krankenhäusern in Wolfhagen, Hofgeismar und Bad Arolsen absolviert wird.

+ Geschafft: Nach fünf anstrengenden Studienjahren freuen sich die Absolventinnen des ersten Jahrgangs der Kasseler Medizin-Uni – darunter tatsächlich nur ein Mann – über ihren Abschluss. Im Bild zu sehen sind ein Teil der Graduierten mit der Dekanin der Kassel School of Medicine (KSM), Professorin Dr. Irina Berger (Vierte von links). © GNH

Die Pioniere sind weiblich

„Wir waren ja auch in England Versuchskaninchen“, schmunzelt Jessica Riethmacher. Jetzt arbeitet die Absolventin des ersten Jahrgangs der Kasseler Medizin-Uni als Ärztin in der Kinderklinik der Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) im Klinikum Kassel. Fünf anstrengende Studienjahre liegen hinter der 24-Jährigen.

Der erste Jahrgang habe besonderen Mut bewiesen, lobt GNH-Chef Karsten Honsel die insgesamt 14 neuen Ärzte. 19 junge Menschen hatten vor fünf Jahren das Wagnis eines komplett neuen und grenzüberschreitenden Studiengangs auf sich genommen. Fünf Frauen hatten während der anspruchsvollen Ausbildung an der University of Southampton in Südengland und in den nordhessischen GNH-Krankenhäusern das Studium geschmissen.

Jessica Riethmacher hatte einen kleinen Vorteil. „Ich bin im Alter von 13 Jahren mit meinen Eltern nach England gezogen“, erzählt sie. Englisch wurde für sie zur zweiten Muttersprache. Und mit den Eltern, die als Wissenschaftler in der Forschung tätig sind, hatte sie zeitweise in Southampton gelebt.

Als „praxisnah und schön, aber auch anstrengend“ beschreibt die Sprecherin des ersten Abschluss-Jahrgangs das Studium an der KSM, das ihre Erwartungen voll erfüllt habe. Schon in der ersten Studienwoche in Großbritannien stand die junge Frau am Patientenbett – ein Praxisbezug, der in der bundesdeutschen Arztausbildung noch selten ist.

Insbesondere in den drei Jahren in Kassel sei die Kombination von Mitarbeit auf der Station und gleichzeitigem Lernen hart gewesen. Aber nun fühlt sich die 24-Jährige sehr gut auf den Arztberuf, den Stationsalltag im Krankenhaus und den Umgang mit den Patienten vorbereitet.

Von Anfang an hatte sie sich für Kinderheilkunde interessiert, wird sich vielleicht als Kinderärztin spezialisieren. Es könnte aber auch die Innere Medizin werden, ihre nächste Station im Klinikum. Will sie nach ihrem Anerkennungsjahr in Nordhessen bleiben? Könnte sein, sagt Jessica Riethmacher: „Mal sehen, wie sich das hier entwickelt.“