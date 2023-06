Kasseler Park-Apps im Vergleich: Der bisher alleinige Anbieter ist am teuersten

Von: Axel Schwarz

Teilen

Mehr Auswahl beim Handy-Parken: Sechs Anbieter für digitale Parkgebührenabrechnung sind jetzt in Kassel aktiv. © entstand am Karlsplatz. Foto: Pia Malmus

Autofahrer in Kassel haben seit Anfang Juni die Wahl zwischen sechs Handy-Apps zum Begleichen ihrer Parktickets. Teils gibt es große Unterschiede, auch bei den zusätzlich anfallenden Servicegebühren.

Kassel – Wer seine Parkgebühren in Kassel per Handy bezahlt, hat seit 1. Juni mehr Auswahl unter entsprechenden App-Anbietern. Fünf neue Dienstleister machen der bisher in Kassel allein operierenden Firma PayByPhone Konkurrenz – und sind bei ihren Service-Aufschlägen auf den Parkticketpreis sämtlich günstiger als PayByPhone, das mit der Umstellung seine Gebühren üppig heraufgesetzt hat. Wer nur aus Bequemlichkeit gern beim angestammten Anbieter bleiben würde, sollte dies zumindest wissen.

Wir haben uns die sechs momentan in Kassel funktionierenden Park-Apps einmal im Vergleich angeschaut. Allen gemeinsam ist, dass sie per Stopp-Taste und/oder freier Parkzeitwahl eine minutengenaue Abrechnung möglich machen.

PayByPhone

Erster Eindruck: Die aufgeräumte App ist Nutzern des Handyparkens in Kassel schon vertraut. Beim Start wird neuerdings ein Hinweis eingeblendet, der sinngemäß lautet: Weil die Stadt Kassel zum 1. Juni weitere Park-App-Anbieter aufnehme, „müssen wir die Servicegebühr anpassen“. Dass der bisherige Platzhirsch damit zum teuersten Serviceanbieter wird, können Nutzer in der Preisvorschau ihres nächsten Parkvorgangs erkennen – so sie denn darauf achten und vergleichen.

Das fiel auf: Mit den Funktionen „Favoriten“ und „Verlauf“ spart man sich die immer neue Eingabe oft genutzter Parkplätze.

Nutzungsaufschlag zur Parkgebühr in Kassels Zentrum: 30 Min. plus 30 Cent (= 1,30 Euro), 1 Stunde plus 45 Cent (= 2,45 Euro), 3 Stunden plus 1,05 = 7,05 Euro – früher: 14 Cent pro Transaktion bei Zahlung über Handy-Rechnung, 7 Cent bei hinterlegten Zahlungsdaten.

Easypark

Erster Eindruck: Die Easypark-App funktioniert unkompliziert und ist intuitiv gestaltet. Zum Loslegen braucht es keine lange Registrierungsprozedur; Nutzer können sich mit ihrem PayPal-Konto anmelden und sofort parken. Auch andere Zahlungsmethoden – Kreditkarte, Banklastschrift, Apple- und Giropay – stehen zur Wahl, man kann sich bei jedem Parkvorgang neu entscheiden. Die gewünschte Parkzeit stellt man stufenlos per Drehscheibe ein.

Das fiel auf: Die App bietet eine Abrechnungsfunktion per Kennzeichenerkennung auf entsprechend ausgerüsteten Parkplätzen in Europa.

Nutzungsaufschlag zur Parkgebühr in Kassels Zentrum: 30 Min. plus 29 Cent, 1 Stunde plus 30 Cent, 3 Stunden plus 90 Cent.

Mobilet

Erster Eindruck: Die App ist vom Design her recht einfach gehalten, bietet aber als einzige die Möglichkeit, sie mit einem Guthaben aufzuladen. So wird nicht jeder Parkvorgang zur neuen Transaktion mit einem Kleinstbetrag auf der Kreditkartenabrechnung. Die Aufladung klappt auf vielen gängigen Zahlungswegen.

Das fiel auf: Die App ist auch fürs Finden von Fahrradboxen, fürs Stromtanken und für das Begleichen von Kurtaxe vorbereitet – was in Kassel jedoch alles derzeit nicht funktioniert. Vor allem auffällig ist das günstige und simple Gebührenmodell.

Nutzungsaufschlag zur Parkgebühr in Kassels Zentrum: immer einheitlich 10 Cent pro Parkticket.

Parco

Erster Eindruck: Die Stadtkarte beim Start der App wirkt zunächst etwas unruhig und überladen, bietet aber den Vorzug, dass sie neben der Parkzonenwahl auch die aktuelle Verkehrsdichte in der Stadt sowie verfügbare E-Ladesäulen anzeigt. Hat man sich entschieden, wo man parken will, wird der Look der App dann richtig schick. Die Zeit wird per Finger-Drehscheibe frei eingestellt.

Das fiel auf: Vorteilhaft sind die Fußgänger-Navigation zum geparkten Auto und die jederzeit klare Anzeige von Parkkosten und Service-Zuschlag.

Nutzungsaufschlag zur Parkgebühr in Kassels Zentrum: 30 Min. plus 24 Cent, 1 Stunde plus 30 Cent, 3 Stunden plus 53 Cent.

Yellowbrick

Erster Eindruck: Zumindest bei der Anmeldeprozedur ist Yellowbrick der datenhungrigste Dienstleister und will erst mal alles, alles wissen: Voller Name, Geburtsdatum, E-Mail und Telefon, im nächsten Schritt dann „für die Rechnung“ bitte auch die Anschrift. Ähnlich hochschwellig ist das Hinterlegen von (wenigen möglichen) Zahlungswegen. Wer damit keine Probleme hat, bekommt eine ansprechend gestaltete, aufgeräumte Park-App.

Das fiel auf: Für Parkzeit-Erinnerungen gibt es viele Konfigurationsmöglichkeiten. Auch mit Sprachassistenten wie Apples Siri arbeitet die Yellowbrick-App zusammen.

Nutzungsaufschlag zur Parkgebühr in Kassels Zentrum: 30 Min. plus 10 Cent, 1 Stunde plus 10 Cent, 3 Stunden plus 30 Cent – oder Flatrate von 99 Cent pro Monat für jeden Nutzer des Autos / App-Kontos.

Parkster

Erster Eindruck: Mit vielen Funktionen und einem ansprechenden Erscheinungsbild wartet die App Parkster auf. Sie ist die einzige, die man in einer komplett zuschlagsfreien Variante nutzen kann, sodass allein die städtische Parkgebühr anfällt.

Das fiel auf: Bei Parkster kann man seine Parkkosten auch gegen Rechnung bezahlen. Auch bei der Kreditkarten-Variante wird monatsweise abgerechnet. Diese App hat eine Anbindung an Apple CarPlay und Android Auto.

Nutzungsaufschlag zur Parkgebühr: entfällt bei der Basisvariante. Parkster Plus bietet ein paar mehr oder minder sinnvolle Zusatzfunktionen und kostet dann jeweils 39 Cent Aufschlag pro Parkvorgang. Man kann zwischen Basis und Plus jederzeit innerhalb der App umschalten.