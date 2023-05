Kasseler SPD: Parteichef Hechelmann zieht sich zurück - Merz kandidiert

Parteitag am 3. Juni

+ © privat SPD-Parteichef: Ron-Hendrik Hechelmann. © privat

Die Kasseler SPD ist heillos zerstritten. Immer wieder wird Parteichef Hechelmann zum Rücktritt aufgefordert. Nun reagiert er.



Kassel - Der Chef der Kasseler SPD, Ron-Hendrik Hechelmann, will auf dem Parteitag am 3. Juni nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren. Die Sozialdemokraten sind seit einem Jahr heillos zerstritten. Auslöser war der Krach mit Oberbürgermeister Christian Geselle, der mittlerweile aus der Partei ausgetreten ist.

Seitdem ist die Partei in zwei Lager zerfallen. Vom rechten Flügel wurde immer wieder der Rücktritt von Hechelmann gefordert. Deren Mitglieder machen ihn für das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten bei einer Wahl in Kassel verantwortlich. Seine Kandidatin Isabel Carqueville hatte bei der Abstimmung im März lediglich 12,8 Prozent geholt.

Hechelmann zieht nun offensichtlich die Konsequenzen, will nicht erneut für den Vorsitz kandidieren, wie er laut HNA-Informationen beim Unterbezirksausschuss am Donnerstag den Genossen mitteilte. Bei der Landtagswahl am 3. Oktober will er weiterhin als Direktkandidat antreten.

+ Will neuer Kasseler SPD-Chef werden: Manfred Merz © Privat/nh

Für den Vorsitz wird ein alter Bekannter kandidieren: Manfred Merz war bereits von 2002 bis 2006 stellvertretender Parteivorsitzender. Im Rathaus arbeitet er als Leiter des Bauverwaltungsamts. In der Partei hatte der Mann aus dem Stadtteil Fasanenhof zuletzt kein Amt inne. (Matthias Lohr)