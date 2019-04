Kasseler Staatstheater bringt NSU-Prozess auf die Bühne

Spurensuche: Zur documenta 14 rekonstruierten Mitarbeiter der Londoner Gruppe Forensic Architecture den 6. April 2006. Sie bauten das Kasseler Internet-Café nach, in dem der Betreiber Halit Yozgat durch den NSU ermordet wurde. Insbesondere widmete sich die Gruppe der Rolle des Verfassungsschutzes.

Eine Weltneuheit und Uraufführung mit dem brisanten Inhalt der NSU-Morde wird es demnächst auf der Studiobühne tif des Staatstheaters Kassel geben.

Das Staatstheater hat die Rechte an dem von Redakteuren der Süddeutschen Zeitung protokollierten NSU-Prozess erworben und erarbeitet daraus ein Bühnenstück. Am Donnerstag, 12. September, wird das Stück „Der NSU-Prozess. Die Protokolle“ Premiere feiern und damit im tif die neue Spielzeit eröffnen.

Im Zentrum der Aufführung steht der Kasseler Halit Yozgat, der am 6. April 2006 in seinem Internet-Café an der Holländischen Straße im Alter von 21 Jahren erschossen worden war. Er war das neunte und letzte Opfer mit Migrationshintergrund des rechtsextremen NSU, der im gesamten Bundesgebiet gemordet hatte.

„Wir wollen die Prozesse bewusst aus der Perspektive der Opfer, insbesondere der Kasseler Familie Yozgat, beleuchten“, sagte Staatstheaterintendant Thomas Bockelmann im HNA-Gespräch. Er kritisiert, dass hierzulande Täterschutz ausgeprägter sei als Opferschutz. Die NSU-Gerichtsprotokolle seien mit Eisbergen vergleichbar: Der Großteil der Wahrheit liege unter der Oberfläche. Mit der Realisierung des Stücks befassen sich Regisseur Janis Knorr und Schauspieldramaturgin Petra Schiller. Für das Stück stehen sieben Schauspieler in wechselnden Rollen auf der Bühne. Einer davon ist Intendant Thomas Bockelmann.

„Der NSU-Prozess. Die Protokolle“ ist der Auftakt für drei Bühnenstücke, die vom Duo Knorr und Schiller am Staatstheater Kassel erarbeitet werden und bei denen jeweils ein in Kassel bedeutender Mensch im Mittelpunkt steht. Die nächste Produktion widmet sich der von den Nazis ermordeten jüdischen Ärztin Lilli Jahn. 2020 kommt ein Stück zu Joseph Beuys, dem Konzept-Künstler, mehrfachen documenta-Teilnehmer und Vater der 7000 Eichen, auf die Bühne.

Der NSU-Prozess wurde gegen Personen geführt, die angeklagt waren, an Taten der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) beteiligt gewesen zu sein. Dies waren u.a. neun Morde an Migranten und ein Polizistenmord. Der Prozess wurde in München von Mai 2013 bis Juni 2018 geführt. Im Juli 2018 wurde Beate Zschäpe, Begleiterin der Täter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die sich vor ihrer Festnahme 2011 mutmaßlich das Leben nahmen, wegen Mittäterschaft zu lebenslanger Haft verurteilt.

Stichwort: Der NSU-Prozess

+ Die Angeklagte und mittlerweile verurteilte NSU-Rechtsterroristin Beate Zschäpe im Januar 2008 mit ihrem Verteidiger Mathias Grasel. © PETER KNEFFEL/DPA

Staatstheater Kassel bearbeitet NSU-Protokolle

Durch fünf dicke Bände von 438 protokollierten NSU-Prozesstagen hat sich das Kasseler Duo, der Regisseur Janis Knorr und Dramaturgin Petra Schiller, gearbeitet, um daraus sein Theaterstück „Der NSU-Prozess. Die Protokolle“ zu erarbeiten. Knorr und Schiller stützen sich dabei auf die von Redakteuren der Süddeutschen Zeitung um Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger stenografierten Gerichtsverhandlungen. Die Original-Gerichtsprotokolle liegen für 120 Jahre unter Verschluss.

„Gerichtsurteile werden im Namen des Volkes gesprochen“, sagt Janis Knorr: „Wir sollten uns damit auseinandersetzen, da sie ja in unserem Namen gesprochen werden.“ Ebenso wie Intendant Thomas Bockelmann geht es Knorr und Schiller darum, zu ergründen, wie es den Angehörigen der Opfern während des Prozesses ergangen ist.

Aus den Protokollen werde beispielsweise ersichtlich, wie Halit Yozgats Vater Ismail Yozgat von den Richtern immer wieder abgecancelt worden sei, weil er im Gericht zu emotional reagiert habe, so Knorr. Auf der anderen Seite sei aber zugelassen worden, dass sich Täter im Gerichtssaal in T-Shirts mit rassistischer Aufschrift zeigten, ergänzt Petra Schiller. Die Opfergruppe sei deutlich ungerecht behandelt worden.

In dem Stück, das Bockelmann als „work in progress“ bezeichnet (Ausstattung Ariella Karatolou), soll jetzt vor allem den Gefühlen Raum gegeben werden. Es handele sich nicht um Doku-Theater.

Am 11. Juli 2018 hatte das Gericht Beate Zschäpe, die Begleiterin der beiden Täter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die sich 2011 vor ihrer Festnahme mutmaßlich das Leben genommen haben, wegen Mittäterschaft und Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung NSU sowie schwerer Brandstiftung zu lebenslanger Haft verurteilt.

„Wir erkennen das Urteil nicht an. Es ist gegenstandslos und nichtig“, hatte Ismail Yozgat anlässlich des Gedenkens zum 13. Todestag seines Sohnes vor wenigen Tagen gesagt. Er und andere Angehörige von NSU-Mordopfern werfen dem Gericht und der Bundesanwaltschaft vor, sie hätten das Netzwerk der NSU nicht ausreichend aufgedeckt und zu wenig zur Aufklärung der Morde beigetragen. Ayse Yozgat, die Mutter von Halit Yozgat, soll den Richtern attestiert haben: „Sie haben wie Bienen gearbeitet, aber keinen Honig produziert.“

Künstler-Arbeiten zu NSU-Verbrechen

Es gab in der Vergangenheit bereits Auseinandersetzungen von Künstlern mit NSU-Verbrechen.