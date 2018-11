Kasseler Vereinen geht der Nachwuchs aus

Den Vereinen in Kassel geht der Nachwuchs aus. Denn es fehlen Ehrenamtliche. Dabei sind nicht die Sportvereine das größte Problem.

In Kassel engagieren sich annähernd 30.000 Menschen ehrenamtlich. Um die Arbeit der Menschen zu würdigen, richtete die Stadt kürzlich ein Fest aus, um Danke zu sagen. Bürgermeisterin Ilona Friedrich zeigt sich beeindruckt von dem Engagement der Kasseler, allerdings schlägt sie auch Alarm. Im Interview mit unserer Zeitung spricht sie von den Problemen vieler Vereine, junge Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. Von den 2300 Vereinen in der Stadt seien daher einige gefährdet.

Als Grund für die Entwicklung sieht Friedrich die heutigen Lebensverhältnisse der jungen Menschen: Schule, Studium und Arbeit verdichten sich; da bleibt das Ehrenamt in einem Verein oder in einer Organisation auf der Strecke. Friedrich: „Die jungen Menschen haben heute einfach weniger Zeit. Außerdem wollen sie sich eher projektorientiert und spontan engagieren – und nicht langfristig.“ Das spricht dann gegen einen verantwortungsvollen Job in einem Verein.

Hilfsorganisationen und Gesangsvereine mit großen Nachwuchssorgen

Betroffen sind weniger Sportvereine als vielmehr Hilfsorganisationen und zum Beispiel Gesangsvereine. Das bestätigt Annette Dönch vom Mitteldeutschen Sängerbund in Kassel. Sie spricht von einer einsetzenden Überalterung in den Vereinen, die einzelne Funktionen kaum mehr besetzt bekämen. Von den 60 Gesangsvereinen in Stadt und Kreis Kassel seien einige von der Existenz bedroht. Als Grund nennt Dönch auch die gestiegenen Anforderungen an die ehrenamtlich Tätigen. Die Änderungen im Datenschutz zum Beispiel hätten erheblich Mehrarbeit bedeutet und für Unmut an der Basis gesorgt.

Probleme spricht auch Michael Görner, der Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes in Kassel, an: „Es fehlt an Nachwuchs.“ Das habe auch damit zu tun, dass die Ausbildung im Sanitätsdienst mittlerweile anspruchsvoller und länger geworden sei.

+ Machen sich fürs Ehrenamt stark: Melanie Wolf vom Institut für Talententwicklung, Bürgermeisterin Ilona Friedrich und Axel Geerken vom Vorstand der MT Melsungen (von links). Das Foto entstand während des Aktionstags „ich & wir“ am Samstag in der Rothenbach-Halle. © Schachtschneider

Interview: Das sagt Bürgermeisterin Ilona Friedrich

Frau Friedrich, ist es denn heutzutage schwer, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen?

Friedrich: Ja und nein. In der Zeit nach 2015, als viele Geflüchtete zu uns gekommen sind, hat die Stadtgesellschaft gezeigt, was an ehrenamtlichem Engagement möglich ist. Andererseits müssen wir feststellen, dass es in den traditionellen Vereinen Probleme gibt, ehrenamtliche Funktionen zu besetzen. Und wir reden hier immerhin von 2300 Vereinen, die es in der Stadt gibt.

Und diese Vereine sind gefährdet?

Friedrich: Davon sind einige auch gefährdet, weil es vielen schwer fällt, Nachfolger für jene zu finden, die mit 70 oder 80 Jahren in ihren Ehrenämtern ausscheiden. Die Vereine machen die Erfahrung, dass vor allem Jüngere fehlen, die Verantwortung in Vereinsvorständen übernehmen wollen.

Es ist also schwer, junge Leute fürs Ehrenamt zu begeistern?

Friedrich:Durchaus. Das hat auch mit Verdichtung von Studium und Arbeit zu tun. Die jüngeren Leute haben einfach nicht mehr so viel Zeit. Das ist das eine. Das andere ist, dass jüngere Menschen sich eher projektorientiert und spontan engagieren wollen und nicht langfristig. Das spricht dann häufig gegen ein Amt in einem Verein. Jetzt gilt es, auf diese Tendenz zu reagieren. Wir müssen also schauen, wie wir das Potenzial der jüngeren Menschen heben. Und wir müssen andererseits schauen, wie sich Vereine und Organisationen auf die geänderten Anforderungen der jüngeren Menschen einstellen können.

Welche Möglichkeiten können Sie schaffen, welche Anreize können Sie bieten?

Friedrich:Wir können den Vereinen helfen, neue Formen der Ansprache zu finden. Als Stadt haben wir dabei eine koordinierende Funktion. Aber natürlich können wir auch versuchen, Anreize zu schaffen. Ich denke da an ein Projekt im Werra-Meißner-Kreis. Dort wird für die Schülerinnen und Schüler ein freiwilliges soziales Schuljahr angeboten. Sie leisten zwei Stunden ehrenamtliche Arbeit in der Woche – und bekommen dafür ein Zertifikat, das sie später ihrer Bewerbung beilegen können.

Damit einher ginge dann der Appell an Arbeitgeber, auch dies zu berücksichtigen?

Friedrich: Klar. Man muss bedenken: Wenn ich als Jugendlicher zum Beispiel eine Jugendgruppe leite, dann habe ich Führungserfahrung erworben, ebenso Verhandlungsgeschick. Diese Eigenschaften sollten nicht unterschätzt werden. Ich habe selbst viele Bewerbungsgespräche geführt und dies auch zum Thema gemacht. Das ist schließlich immer ein Gewinn, das Ehrenamt eröffnet neue Perspektiven.

Jetzt haben wir vornehmlich über die jungen Leute gesprochen. Wie sieht es denn mit den etwas Älteren aus? Viele gehen mit 60 plus in Ruhestand, sind noch fit.

Friedrich: Die Älteren sind sehr gut im Ehrenamt verankert, in den traditionellen Vereinen, aber gerade auch in der Flüchtlingshilfe und in den Nachbarschaftshilfen und damit in den Stadtteilen. Das hilft dem Zusammenleben vor Ort. Ich denke da etwa an jene Ehrenamtlichen in Niederzwehren, die ältere Menschen mit dem sogenannten Einkaufsbus abholen und in ein Einkaufszentrum fahren. Das ist nicht nur eine gute Gelegenheit zum Einkauf, sondern auch für die Kommunikation mit anderen, für Gesellschaft. Und für die Ehrenamtlichen ist es schön zu sehen, dass sie etwas bewirken können.

Muss man die Älteren im Ehrenamt auch bei Laune halten?

Friedrich: Auf alle Fälle ist eine Anerkennungskultur wichtig. Da gibt es unter anderem die Veranstaltung „Kassel sagt Danke“, die wir fortführen werden. Darüber hinaus brauchen wir Hauptamtliche, die Ehrenamtliche unterstützen, ehrenamtliche Tätigkeiten organisieren und koordinieren. Ohne sie und ein professionelles Management geht es nicht.

Sie werden auch immer wichtiger, weil in Zukunft die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, ins Rentenalter gehen. Hier ist ein großes Potenzial an aktiven und fitten Männern und Frauen.

Wir müssen hier einen guten Service bieten wie Beratungs- und Fortbildungsangebote und uns auf die neuen Möglichkeiten und Vorstellungen der Ehrenamtlichen einstellen. Auch bei den Älteren gibt es die Tendenz, sich eher punktuell für etwas einzusetzen.

Ilona Friedrich ist 56 Jahre alt. Seit einem Jahr gehört sie als Bürgermeisterin dem hauptamtlichen Magistrat der Stadt Kassel an. Zuvor war beim Werra-Meißner-Kreis als Fachbereichsleiterin verantwortlich für Jugend, Familie, Senioren und Soziales. Friedrich ist verheiratet.

So vielfältig ist das Ehrenamt - auch Profivereine profitieren

Es gibt einem ja auch was.“ Brigitte Feest, Mitglied des Vereins Roseninsel Park Wilhelmshöhe klagt nicht über die viele Arbeit, die der Kasseler Verein damit hat, das Rosenareal im Bergpark zu pflegen. Sie streicht vor allem heraus, dass ein Ehrenamt auch Freude bereiten kann.

Über 30 ehrenamtlich ausgerichtete Vereine waren am Samstag der Einladung zum Aktionstag „ich & wir – Engagement im Ehrenamt“ in die Rothenbach-Halle gefolgt, um sich dort zu präsentieren, Netzewerke zu knüpfen und um neue Menschen, vor allem jüngere, für das Ehrenamt zu gewinnen.

Initiiert hatte die Veranstaltung der Handball-Bundesligist MT Melsungen gemeinsam mit der Stadt Kassel, dem Institut für Talententwicklung (IfT) und Lotto Hessen. Man wolle für das Ehrenamt begeistern, sagte Bürgermeisterin Ilona Friedrich und wies dabei auf das „neue Format“ hin, „das wir jetzt ausprobieren wollen“.

Axel Geerken vom MT-Vorstand betonte zur Eröffnung, dass auch ein Profiverein wie die MT großes Interesse daran habe, dass die Sportvereine mit Leben gefüllt sind und keinen Mangel an Ehrenamt haben. Nicht zuletzt profitierten selbst die Profihandballer von der Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher, allein der 50/60 Ordner, die regelmäßig im Einsatz seien.

Auf Interesse der Besucher stieß nicht nur die öffentliche Trainingseinheit der MT, sondern gut besucht waren auch Workshops, in denen der TÜV Hessen zur Datenschutzgrundverordnung informierte und Melanie Wolf vom IfT zum Thema Körpersprache im Ehrenamt referierte.

Übersicht über Ansprechpartner

Wen spreche ich an, wenn ich mich ehrenamtlich engagieren möchte? Eine Übersicht:

• Stadt Kassel: Suna Yildiz, Koordinatorin für Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt. ‘Telefon: 0561/787-2010 Mail: suna.yildiz@kassel.de

• Stadt Kassel (Ehrenamtskarte): Jutta Butterweck Telefon: 0561/787-1241 Mail: jutta.butterweck@kassel.de

• Freiwilligenzentrum Kassel und Region: Frank Gerhold, Geschäftsführer Telefon: 0561/8164433-0 Mail: info@freiwilligenzentrumkassel.de

• Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.: Maria Sanna Telefon: 0561/7004-226 Mail: maria.sanna@caritas-kassel.de

• Gemeindecaritas: Sebastian Wolf Telefon: 0561/7004-222 Mail: sebastian.wolf@caritas-kassel.de

• Diakonisches Werk Region Kassel: Annette Blumöhr, Ehrenamtskoordination Telefon: 0561/71288-18 Mail: blumoehr@dw-kassel.de